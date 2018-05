HTC U12 Plus: Diese Farben sind angeblich geplant

Der Nachfolger des HTC U11 Plus (Foto) erscheint Ende Mai 2018

Das HTC U12 kommt – und mit dem Top-Smartphone vermutlich auch ein HTC U12 Plus als Premium-Ausführung. Der Leak-Experte Roland Quandt hat nun verraten, in welchen Farben das Gerät zum Marktstart erhältlich sein soll. Außerdem gibt es Gerüchte zu Ausstattung und Preis.

Das Unternehmen aus Taiwan veröffentlicht das HTC U12 Plus zum Start angeblich in den Farben Schwarz, Violett und Rosarot, wie Quandt über seinen Twitter-Account schreibt. Ihr findet den besagten Tweet unter diesem Artikel. Doch damit nicht genug: Angeblich plant HTC außerdem Versionen des Flaggschiffs mit "transparenter" Rückseite. Da Quandt das Wort bewusst in Anführungszeichen gesetzt hat, handelt es sich vermutlich nicht um völlig durchsichtige Abdeckungen.

Vorstellung Ende Mai

Auch zur Ausstattung gibt Quandt Details bekannt: Das HTC U12 Plus soll ein Display mit der Diagonale von 6 Zoll besitzen. Wie hoch die Auflösung ist und ob der Bildschirm das angesagte 18:9-Format aufweist, verrät der Leak-Experte nicht. Zumindest in Europa soll es eine 64-GB-Ausführung des Smartphones geben; geplant seien außerdem eine Single- und eine Dual-SIM-Version. Bereits im April hieß es, dass das Gerät nach IP68 vor Schmutz und Wasser geschützt ist.

Zu welchem Preis HTC das Premium-Modell veröffentlicht, verrät Quandt nicht. Er schreibt aber, dass es "nicht günstig" sein wird. Zum Vergleich: Der Vorgänger HTC U11 Plus ist seit November 2017 verfügbar und kostete zum Start knapp 800 Euro. Es kann derzeit nur gemutmaßt werden, ob HTC den Preis für den Nachfolger noch höher ansetzt. Das Unternehmen wird das HTC U12 Plus am 23. Mai der Öffentlichkeit vorstellen. Dann erhalten wir vermutlich auch zu diesem Punkt offizielle Informationen.