HTC U12 Plus erhält Sicherheitsupdate für September

Das HTC U12 Plus erhält derzeit ein neues Update. Dabei handelt es sich leider noch nicht um die große Aktualisierung auf Android Pie. Stattdessen findet aber immerhin der Sicherheitspatch für September 2018 den Weg auf das Gerät.

Einige Besitzer des HTC U12 Plus können das Sicherheitsupdate für September offenbar bereits herunterladen, wie Caschys Blog berichtet. Diese Gelegenheit solltet ihr so bald wie möglich nutzen. Denn der Patch schließt wie üblich zahlreiche kritische Schwachstellen in Googles mobilem Betriebssystem Android. Außerdem adressiert er sicherlich auch einige Sicherheitslücken, die speziell in der Software von HTC bestehen. So haben es Angreifer schwerer, sich Zugriff auf das Smartphone zu verschaffen.

Nicht für alle Nutzer gleichzeitig

Euer HTC U12 Plus sollte euch automatisch über das verfügbare Sicherheitsupdate informieren. Da der Rollout in der Regel in Wellen erfolgt, erreicht die Aktualisierung jedoch nicht alle Nutzer gleichzeitig. Möglicherweise müsst ihr euch also noch ein wenig gedulden, bis ihr sie herunterladen und installieren könnt. Sollte euch euer Smartphone das Update noch nicht anbieten, könnt ihr in den Einstellungen auch selbst danach Ausschau halten.

Wie viel Speicherplatz das Sicherheitsupdate für September in Anspruch nimmt, ist nicht bekannt. Um euer mobiles Datenvolumen zu schonen, solltet ihr den Download über ein WLAN durchführen – auch wenn Sicherheitspatches normalerweise deutlich kleiner ausfallen als etwa ein Update auf eine neue Android-Version. Neue Features wie zuletzt im September bringt die Aktualisierung offenbar nicht mit.