HTC U12 Plus: Update soll den Kamera-Zoom verbessern

Besserer Zoom auf dem HTC U12 Plus: Der Hersteller aus Taiwan rollt derzeit ein Update für sein aktuelles Vorzeigemodell aus. Mit der neuen Software soll in erster Linie die Kamera des Smartphones verbessert werden.

HTCs Chef für globale Öffentlichkeitsarbeit, Jeff Gordon, hat das Update für das HTC U12 Plus selbst via Twitter angekündigt. Im Fokus der Aktualisierung steht die Kamera des Top-Smartphones: So soll der automatische Zoom bei Videoaufnahmen deutlich flüssiger vonstattengehen als bisher. Die neue Software beinhaltet außerdem Googles Sicherheitsupdate für Juni 2018 sowie Optimierungen für die digitalen Buttons und das Edge-Sense-Feature. Ihr findet den Tweet mit der Ankündigung unterhalb dieses Artikels.

Update noch im Sommer 2018

Gordon zufolge steht die Aktualisierung zunächst in Taiwan zur Verfügung, soll aber bald auch in den USA und in Europa ausgerollt werden. Ein genaues Datum für den Start nennt Gordon nicht – das Update soll "in den nächsten Wochen" erhältlich sein. Die Firmware für das HTC U12 plus trägt in Taiwan die Kennnummer 1.21.709.3. Hierzulande kann diese Zahl aber leicht variieren.

Das HTC U12 Plus ist in unseren Breiten seit Mai 2018 verfügbar. Wie sich das High-End-Smartphone im Belastungstest schlägt, könnt ihr in unserem Artikel zum Video von JerryRigEverything nachlesen. Auch einen Teardown des HTC-U11-Nachfolgers haben die fleißigen YouTuber bereits vorgenommen. Dabei hat sich gezeigt, dass viele Teile des Smartphones offenbar nur schwer zu reparieren sind.