HTC U12 Plus: Update verbessert Akkulaufzeit und Edge Sense

Das HTC U12 Plus hält bald noch länger durch

In Kürze wird ein Update für das HTC U12 Plus ausrollen. Die Aktualisierung soll diverse Optimierungen für das Top-Smartphone mitbringen. Unter anderem werde die Akkulaufzeit verlängert, schreibt ein Mitarbeiter des Herstellers auf Twitter.

Wie viel länger das HTC U12 Plus nach dem Update durchhalten kann, geht aus dem Tweet leider nicht hervor, den ihr unter diesem Artikel findet. Lediglich von einer Reduzierung des Akkuverbrauchs "im Betrieb" ist darin die Rede. In unserem Test zum HTC U12 Plus ist dessen Akkulaufzeit nicht negativ aufgefallen. Doch eine Verbesserung der Ausdauer wäre nichtsdestotrotz erfreulich.

Edge Sense 2 und CryptoKitties

Das Update bringt die Firmware des HTC U12 Plus auf Version 1.25. Damit sollen die Tasten und der Rahmen des Smartphones besser auf eure Eingaben reagieren. Zur Erinnerung: Das Smartphone bietet euch ein Edge Sense 2 genanntes Feature, mit dem ihr Aktionen auslösen könnt, indem ihr den Rahmen des Smartphones auf unterschiedliche Weise drückt.

Neben den erwähnten Optimierungen soll die Aktualisierung noch "Kleinkram für YouTube und Co." beinhalten. Was darunter genau zu verstehen ist, lässt sich schwer sagen. Wahrscheinlich handelt es sich um kleinere Anpassungen, die sich positiv auf das Nutzererlebnis auswirken.

Darüber hinaus halten mit dem Update die CryptoKitties Einzug in das HTC U12 Plus: In dem Ende 2017 erschienenen gleichnamigen Online-Spiel handelt ihr mit virtuellen Katzen. Käufe und Verkäufe wickelt ihr dabei über die Kryptowährung Ether ab. Jedes der Tiere ist einmalig und besitzt bestimmte Eigenschaften, die den Wert der Katze bestimmen.