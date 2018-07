HTC U12 Plus: Update verbessert Kamera, Sicherheit und mehr

Schon Mitte Juli 2018 kündigte HTC ein großes Update für das HTC U12 Plus an. Nun wird die frische Software auch verteilt. Neben dem erwarteten Auto-Zoom für die Videoaufnahme sind aber noch einige weitere Verbesserungen enthalten.

Wer sich bisher am Zeitlimit von sechs Minuten für Videoaufnahmen in 4K bei 30 fps gestört hat, der kann aufatmen: Das Update entfernt die Hürde beim HTC U12 Plus, sodass ihr in Zukunft aufnehmen könnt, bis der Speicher voll ist. Außerdem ergänzt der Hersteller aus Taiwan einen neuen Auto-Zoom, der die Vergrößerung beim Filmen vereinfachen soll, berichtet Areamobile.

Mehr Akkulaufzeit

Wie HTC weiter über Twitter berichtet, verbessert die Software EdgeSense2, also das Feature, welches euch die Steuerung des HTC U12 Plus über seine druckempfindlichen Gehäuseseiten ermöglicht. Auch die generelle Systemleistung sowie die Akkulaufzeit soll das Update erhöhen. Ein Sicherheitsupdate ist ebenfalls enthalten, jedoch nimmt dieses laut HTC noch die Verbesserungen für Juni 2018 vor und noch nicht die für Juli.

Dafür, dass HTC mit dem Update auf Version 1.21.401.3 recht viele Verbesserungen am HTC U12 Plus vornimmt, ist der Download vergleichsweise klein. Um euer mobiles Datenvolumen zu schonen, solltet ihr aber nach Möglichkeit dennoch zusehen, dass ihr die 435,8 Megabyte über eine WLAN-Verbindung herunterladet.