HTC veröffentlicht Teaser-Video für Event am 12. Januar

HTC wird schon morgen neue Smartphones vorstellen: Bereits seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte zu den Geräten mit den Codenamen "Ocean Note" und "Alpine" – am 12. Januar 2017 wird das Unternehmen aus Taiwan den Schleier lüften. Ein Teaser-Video weist nun auf das "U"-Event hin.

In dem zehn Sekunden langen Clip, den HTC auf YouTube veröffentlicht hat, wird das Wort "Du" in verschiedenen Sprachen eingeblendet. Das Video trägt den Titel "It's all about U", was mit "Es dreht sich alles um Dich" übersetzt werden kann. Am Ende des Videos wird darauf hingewiesen, dass es einen Live-Stream zu der Veranstaltung gibt: Dieser wird um 9 Uhr morgens unserer Zeit gestartet. Der etwas ungewöhnliche Zeitpunkt ergibt sich daraus, dass HTC die neuen Smartphones in seinem Heimatland Taiwan vorstellt.

Release als U Ultra

Bereits Anfang Januar 2017 machte das Gerücht die Runde, dass HTC das Smartphone mit dem Codenamen "Ocean Note" als "U Ultra" auf den Markt bringen wird. Bei dem Gerät soll es sich um ein waschechtes Phablet handeln, dessen Display in der Diagonale 6 Zoll misst. Zudem ist eine hochwertige Kamera im Gespräch, die sogar die Aufnahmen des Google Pixel in den Schatten stellen soll. Außerdem könnte das Gerät einem Leak zufolge ohne klassischen Klinkenanschluss für Kopfhörer erscheinen.

Zu dem zweiten Smartphone mit dem Codenamen "Alpine", das HTC vermutlich ebenfalls morgen präsentieren wird, gibt es bislang kaum gesicherte Informationen. Es ist aber anzunehmen, dass der Hersteller das Gerät auch im Rahmen der neuen U-Serie herausbringt. Mehr wissen wir am 12. Januar, wenn das Unternehmen die neuen Geräte der Öffentlichkeit vorstellt.