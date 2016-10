HTC Vive: Controller 2.0 ist kompakter und praktischer

Der HTC Vive Controller 2.0 lässt sich am Handgelenk befestigen

Während weltweit gerade die PlayStation VR in den Verkauf geht, hat HTC für die Vive einen neuen Controller präsentiert, wie Kotaku meldet. Im Rahmen der Steam Dev Days von Half-Life-Macher Valve durften Entwickler bereits Hand an das Gadget anlegen, die über ihre Erfahrungen auf Twitter berichten.

So ist der neue Vive-Controller nicht nur kleiner, sondern auch sicherer: War beim Vorgänger eine lockere Schlaufe das höchste der Gefühle, lässt sich Version 2.0 per Klettverschluss am Handgelenk befestigen. Öffnet Ihr Eure Hand, behält der Controller daher seine Position bei und erkennt sogar, ob Ihr ihn festhaltet oder nicht.

Noch keine finale Version präsentiert

Bislang handelt es sich laut Valve-Sprecher Doug Lombardi allerdings nur um einen Prototyp. Man sammle derzeit noch Feedback und wolle demnächst Details bekannt geben. Die Frage nach dem Preis und einem Preisnachlass für Besitzer der bereits erhältlichen Vive-Controller blieb deshalb auch unbeantwortet.

HTCs VR-Konkurrent Facebook hat erst vor Kurzem ein eigenes Controller-System namens Oculus Touch für die Rift angekündigt, das mit 199 Euro für ein Paar zu Buche schlägt. Im Preis inbegriffen sind die Spiele VR Sports Challenge sowie The Unspoken, berichtet PC Games; ein weiterer Sensor und eine Anschlussmöglichkeit für RockBand VR sind ebenfalls mit im Set. Oculus Touch soll am 6. Dezember erscheinen. Wann Besitzer der HTC Vive die Controller 2.0 kaufen können, bleibt abzuwarten – eine HTC Vive 2 befindet sich offenbar auch schon in Arbeit.