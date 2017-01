HTC will 2017 nur halb so viele Smartphones veröffentlichen wie 2016

HTC will die Anzahl neuer Smartphones beschränken: Erst unlängst hat das Unternehmen aus Taiwan mit dem U Ultra und dem U Play zwei neue Geräte vorgestellt. Im Rahmen der Präsentation gab es auch Informationen zu HTCs Plänen für die nahe Zukunft. Demnach soll es 2017 nicht viele weitere Neuvorstellungen geben.

Insgesamt wolle HTC in diesem Jahr sechs oder sieben neue Smartphones herausbringen, verriet der Präsident der Smartphone-Abteilung, Chialin Chang, in einem Interview mit Engadget. Damit würde das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr nur etwa halb so viele neue Geräte veröffentlichen. Statt den Markt mit vielen Smartphones zu fluten, wolle sich der Hersteller Chang zufolge auf seine "Kern-Features" konzentrieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

"Sense Companion" für die Zukunft

Dazu gehört laut Chang auch der sogenannte "Sense Companion Virtual Assistant", der das U Ultra und das U Play auszeichnet. Der Assistent soll lernfähig sein und sich über die Zeit weiterentwickeln, um den Nutzer besser verstehen und dementsprechend besser helfen zu können. Der Ansatz des Unternehmens sei Engadget zufolge tatsächlich tiefer gehend als der von beispielsweise Google Now. Einen ersten Eindruck von den neuen Smartphones vermittelt Euch unser Hands-on, das auch ein Video enthält.

Das Jahr 2016 war kein erfolgreiches für HTC: So verkaufte sich zum Beispiel das Vorzeigemodell HTC 10 trotz guter Kritiken nicht besonders oft, was sich auch in den Produktionszahlen zeigte. Es wird sich zeigen, ob der Hersteller mit einer geringeren Zahl neuer Geräte 2017 wieder auf einen grünen Zweig kommt.