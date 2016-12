HTC X10: Release des neuen Mittelklasse-Smartphones naht

Das HTC One X9 soll in naher Zukunft einen Nachfolger erhalten

Veröffentlicht HTC bald einen Nachfolger für das HTC One X9? Das Unternehmen aus Taiwan hat die Bluetooth-Zertifzierung für ein bislang unbekanntes Gerät erhalten – dabei könnte es sich um das Smartphone mit dem Namen "X10" handeln, dessen Release schon im Januar stattfinden soll.

Das unbekannte Gerät trägt bei der Zertifizierungsbehörde die Bezeichnung "2PYR1XX". Laut The Android Soul sei es sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um das HTC X10 handelt. Bereits seit Längerem gibt es Gerüchte zu neuen Smartphones des Herstellers, die unter den Codenamen "Ocean Master", "Ocean Smart" und "Ocean Note" entwickelt werden sollen – und deren Release im ersten Quartal 2017 stattfinden soll. Beim "Ocean Master" dürfte es sich bereits um das kommende Vorzeigemodell HTC 11 handeln.

Erstes Smartphone im Januar

Die Enthüllung von zumindest einem der Geräte könnte schon in knapp zwei Wochen stattfinden. Offenbar hat HTC für den 12. Januar 2017 zu einem Event eingeladen. Gerüchten zufolge macht das X10 den Anfang: Der Release soll bereits Ende Januar oder Anfang Februar erfolgen. Der Preis zum Marktstart beträgt The Android Soul zufolge umgerechnet knapp 280 Euro.

Die Gerüchte zur Ausstattung legen tatsächlich ein Mittelklasse-Smartphone nahe: Das HTC X10 soll ein Display besitzen, das in der Diagonale 5,5 Zoll misst und in Full HD auflöst. Als Antrieb ist mutmaßlich ein Helio P10 von MediaTek verbaut, dessen acht Kerne jeweils mit bis zu 2 GHz getaktet sind und der auf 3 GB RAM zugreifen kann. Als Betriebssystem ist wahrscheinlich Android 7.0 Nougat vorinstalliert. Näheres wissen wir vermutlich schon in knapp 14 Tagen, sollten sich die Gerüchte zu dem HTC-Event bewahrheiten.