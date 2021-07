In wenigen Tagen präsentiert Huawei die neue P-Serie um das Huawei P50. Es scheint, als dürften wir uns auf Technik einstellen, die uns Fotos in beeindruckender Qualität beschert. Das verspricht zumindest der Hersteller selbst.

Am 29. Juli 2021 ist es soweit: Huawei stellt der Welt die P50-Serie vor. In der Vergangenheit hat der chinesische Hersteller mit dieser Reihe Kamera-Technik enthüllt, die teilweise richtungsweisend für andere Hersteller war. Auch Apple und Samsung haben sich in der Vergangenheit an Huawei-Innovationen bedient. So spricht CEO Richard Yu auch diesmal von einer neuen Ära des mobilen Fotografierens, wie PhoneArena berichtet.

Unsere Empfehlung Anzeige

Huawei P40 Lite

+ BLAU Allnet Plus 13 GB + 2 GB

+ Huawei Watch 3 LTE CURVED Aktion! +2 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

48 MP 4-fach KI-Kamera (Weit- und Ultraweitwinkel)

15 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 25 MBit/s) mtl./24Monate: 20,99 einmalig: 25,00 € zum Shop

Huawei revolutioniert Smartphone-Fotografie

Wenn jemand von einer neuen Ära des mobilen Fotografieren spricht, erwarten wir natürlich einiges. Man könnte feststellen, dass es sich hierbei nur um eine weitere Marketingfloskel eines großen Unternehmens handelt. Man könnte aber auch feststellen, dass Huawei der Hersteller ist, der sich eine solche Aussage am ehesten erlauben darf.

Die P-Serie von Huawei hat einige eindrucksvolle Errungenschaften eingeführt. So hat das Huawei P20 den Nachtmodus eingeführt, der heute in fast allen Smartphones verschiedener Hersteller vorhanden ist. Das Huawei P30 Pro kam mit einer Periskop-Linse auf den Markt, die einen neuen Qualitäts-Standard für den Zoom einführte. Auch diese Neuerung schaffte es in einige Flaggschiffe anderer Hersteller. Darüber hinaus gibt es viele weitere Beispiele, die den Stellenwert des Herstellers für die Branche untermauern.

P50 Pro+: Neuer Sensor für bessere Fotos

Das Huawei P50 Pro+ wird das Topmodell der Reihe sein. Darin wird sich also voraussichtlich die beste Technik verstecken. Die bisherigen Gerüchte besagen, dass Huawei beim P50 Pro und beim P50 Pro+ auf den neuen Sony IMX800 setzen soll. Hier handelt es sich um den ersten Sensor für Smartphones, der 1 Zoll groß ist.

Ein großer Sensor bringt einige Vorteile mit – wie das Einfangen von mehr Licht. Das sorgt wiederum für bessere Fotos mit mehr Details. Ebenfalls interessant sind die Spekulationen zum Zoom: So soll im Huawei P50 Pro+ Technik verbaut sein, die eine stufenlose zehnfache Vergrößerung ermöglicht. Das wäre tatsächlich eine starke Neuerung, da das optische Zoomen in Smartphones bisher stark eingeschränkt ist. Für gewöhnlich haben Handy-Linsen nämlich feste Brennweiten. Zoomt ihr beispielsweise langsam an ein Objekt heran, werden die Zwischen-Stufen der Vergrößerung rein digital erzeugt – was für Qualitätsverlust sorgt.

So gut soll das P50 werden: Huawei P50 (Pro/Pro+): Technische Details geleakt – Das soll drinstecken Lukas Welter | 23.07.21

Wir sind zumindest gespannt, welche Kamera-Technologien Huawei am 29. Juli 2021 enthüllt. Ein Nachteil der P50-Serie ist allerdings schon jetzt absehbar: Auch die neuen Flaggschiffe des Herstellers werden aller Voraussicht nach ohne Google-Dienste erscheinen. Immerhin: Viele bekannte Apps könnt ihr dennoch installieren.