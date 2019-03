Huawei-Chef: Darum ist das Mate X besser als das Galaxy Fold

Welches faltbare Smartphone ist besser: das Huawei Mate X oder das Samsung Galaxy Fold? Geht es nach Huawei-CEO Richard Yu, hat das Unternehmen aus China eindeutig die Nase vorn. Seiner Meinung nach bietet das eigene Gerät gegenüber der Konkurrenz entscheidende Vorteile.

Huawei habe ein ähnliches Design getestet, wie es Samsung mit dem Galaxy Fold veröffentlicht hat – und für "nicht gut" befunden, verriet Richard Yu im Interview mit Business Insider. "Ich hatte das Gefühl, dass zwei Bildschirme, ein Front-Display und ein Rück-Display, das Smartphone zu schwer machen", begründete Yu diese Ansicht.

Wie steht es um die Haltbarkeit?

Huawei habe mehrere Lösungen in drei Projekten gleichzeitig entwickelt. Eine sei sogar "besser als das" Galaxy Fold gewesen. Trotzdem habe Yu diese persönlich abgeschossen. "Es war schlecht", fasste er den Versuch zusammen. Tatsächlich wirkt das Mate X deutlich dünner als der Samsung-Konkurrent. Allerdings gibt es die Sorge, dass der sich nach außen faltende Bildschirm durch tägliche Nutzung leicht Schaden nehmen kann.

So hat beispielsweise Motorola ebenfalls ein faltbares Smartphone angekündigt – mit einem Seitenhieb gegen Huawei. Ein nach außen gefaltetes Display sei "am ersten Tag schön". Dann beginne es bereits zu sterben. Welches Gerät wirklich langlebiger ist, wird sich erst nach einer gewissen Nutzungsdauer zeigen. Doch nicht nur in Bezug auf den Bildschirm unterscheidet sich das Mate X vom Galaxy Fold. Beide Geräte benutzen außerdem einen anderen Mechanismus, um das Zusammenklappen zu ermöglichen.