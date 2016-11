Huawei Fit: Smartwatch mit E-Ink-Display und Pulsmessung vorgestellt

Genaue Pulsmessung und niedriger Preis: Die Huawei Fit ist eine Smartwatch des chinesischen Herstellers, die viele Fitness-Funktionen ermöglicht. Im Vergleich zu vielen Konkurrenten soll der Herzfrequenzmesser akkuratere Ergebnisse liefern.

Huawei Fit soll automatisch erkennen können, ob Ihr gerade geht, lauft oder schlaft, berichtet The Verge. Das Wearable kann Eure Schritte zählen, die zurückgelegte Entfernung und verbrannte Kalorien messen und die Länge Eures Schlafes erfassen. Aufgrund der hohen Signalstärke soll Huawei zufolge vor allem die Pulsmessung sehr genau funktionieren. Fitness-Enthusiasten dürften sich außerdem über die Trainings-Anleitungen freuen, die es für Lauf-Distanzen von 5 Km, 10 Km, Halb- und Ganz-Marathon gibt.

E-Ink-Display und starker Akku

Die Huawei Fit besitzt kein GPS-Modul, kann aber über die Wear App von Huawei mit einem Gerät verbunden werden, das als Betriebssystem iOS oder Android nutzt. Ist dies der Fall, liefert die Smartwatch Benachrichtigungen zu eingehenden Nachrichten oder Anrufen. Ein besonderes Feature soll auch der Akku sein: Mit einer Ladung sei bei normaler Nutzung eine Betriebszeit von bis zu sechs Tagen am Stück möglich.

Das Design der runden Huawei Fit erinnert stark an die bereits erhältliche Pebble Time Round – und soll Gerüchten zufolge ebenfalls über ein E-Ink-Display verfügen. Zum Release ist das Wearable in den Farben Silber und Grau verfügbar, die Armbänder aus Kunststoff gibt es in den Farben Orange, Schwarz oder Blau. In den USA soll die Smarwatch zum Preis von 129,99 Dollar erhältlich sein und bereits vorbestellt werden können. Ob das Fitness-Gadget auch hierzulande erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt.