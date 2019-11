Die AirPods Pro bekommen bald preiswerte Konkurrenz in Form der Huawei FreeBuds 3. Release-Datum und Preis der chinesischen In-Ears stehen jetzt fest. Der Hersteller bringt sie am 18. November 2019 in den deutschen Handel.

Laut Caschys Blog werden die Huawei FreeBuds 3 dann 179 Euro kosten – also genauso viel wie Apples günstigere kabellose In-Ears. Die FreeBuds 3 bedienen sich bei dem Konkurrenzprodukt auch am Design: Die In-Ears sehen den Standard-AirPods zum Verwechseln ähnlich. Aufgrund einer Funktion drängt sich aber auch ein Vergleich mit den AirPods Pro auf: Die Huawei-Kopfhörer bieten aktives Noise Cancelling.

Huawei FreeBuds 3 als AirPodsPro-Alternative?

Bei Noise Cancelling handelt es sich um die Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Mit den Huawei FreeBuds 3 könnt ihr Musik also auch dann ungestört genießen, wenn es um euch herum mal lauter werden sollte. Ob das so gut funktioniert wie mit den AirPods Pro, bleibt abzuwarten.

Jedenfalls könnt ihr das Feature einfach an- oder ausschalten, indem ihr zweimal auf den linken Kopfhörer tippt. Ein Doppeltipp auf den anderen Stecker startet die Musikwiedergabe oder wechselt das Lied. Doch entscheidend ist natürlich auch, wie sich die In-Ears anhören. Der Hersteller verspricht einen "erstklassigen Sound".

Ein dynamischer 14-mm-Treiber soll jeden Klang "in seiner ursprünglichen Brillanz" erstrahlen lassen. Der Bass wiederum höre sich so an, als wärt ihr live bei der Aufnahme im Tonstudio dabei. Auch diesbezüglich muss sich erst noch zeigen, ob die Huawei FreeBuds 3 das Versprechen des Herstellers halten können.

Schwarze "AirPods" von Huawei

Mit einer offiziellen Wiedergabezeit von vier Stunden sind die Huawei-Kopfhörer nicht ganz so ausdauernd wie die In-Ears von Apple (viereinhalb bis fünf Stunden). Das Ladecase lässt sich aber wie die Hülle der AirPods Pro kabellos aufladen. Darüber hinaus erscheinen die FreeBuds 3 nicht nur in Weiß, sondern auch in Schwarz. Apple konnte sich bislang nicht dazu durchringen, seine In-Ears in verschiedenen Farben anzubieten. Wer AirPods in Schwarz kaufen möchte, muss sich bei Drittanbietern umschauen.