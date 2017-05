Huawei Honor 9 soll Ende Juni für Europa vorgestellt werden

Sehen wir schon nächsten Monat das Honor 9? Die Huawei-Tochter hat zu einer Veranstaltung in Berlin eingeladen, die Ende Juni 2017 stattfinden soll. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass dort der Nachfolger des Honor 8 enthüllt wird.

Über seinen Twitter-Account hat Roland Quandt einen Teaser von Honor veröffentlicht (siehe unten) und mutmaßt, dass es sich um das Honor 9 handelt. Das Teaserbild zeigt den Fernsehturm in Berlin, der von Lichteffekten umspielt wird. Unter dem Titel "Save the Date" steht lediglich die Zeile "The Light Catcher" – angesichts des Bildes könnte es sich dabei um ein Feature der Kamera handeln. Darauf deutet auch die Bildunterschrift hin: "Schließt Euch uns an am 27. Juni in Berlin und seht, wie Honor die Nacht erhellt."

Kein Kopfhöreranschluss

Schon ein geleaktes Bild deutet darauf hin, dass Huawei im Honor 9 eine Dualkamera verbaut. Der nun veröffentlichte Teaser gibt Hinweise darauf, dass die Kamera vor allem im Dunkeln hervorragende Ergebnisse erzielen soll. Eine der Linsen soll GSMArena zufolge mit 10 MP auflösen, die andere mit 12 MP. Das Smartphone besitzt außerdem angeblich ein 5,2-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung. Zur Ausstattung gehöre weiterhin ein Kirin 960, 4 oder 6 GB RAM sowie 32 oder 64 GB interner Speicherplatz.

Den Gerüchten zufolge wird das Honor 9 ohne Kopfhöreranschluss ausgeliefert. Der Preis in Europa könnte ähnlich hoch wie beim Vorgänger ausfallen, also bei ungefähr 400 Euro liegen. Möglicherweise wird das Gerät für den asiatischen Markt schon am 20. oder am 21. Juni vorgestellt – bis dahin müssen wir uns also mindestens gedulden, bis wir Gewissheit zur Ausstattung erhalten.