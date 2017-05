Honor 9: Die Huawei-Tochter bleibt dem Kopfhöreranschluss treu

Mit dem Honor 9 könnt Ihr die meisten gängigen Kopfhörer benutzen: Bislang hieß es, dass die Huawei-Tochter bei ihrem kommenden Top-Smartphone auf einen klassischen Kopfhöreranschluss verzichtet – doch dem scheint nicht so zu sein.

So soll der Präsident von Honor, Zhao Ming George, in der jüngeren Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen haben, dass im Honor 9 sehr wohl ein 3,5-mm-Klinkenanschluss vorhanden ist, berichtet GizmoChina. Darüber hinaus ist das Smartphone offenbar in mehreren Varianten bei der chinesischen Zulassungsbehörde TENAA aufgetaucht. Zwar lassen die Einträge keine Rückschlüsse auf die Ausstattung und die Unterschiede der einzelnen Ausführungen zu – dennoch ist es ein Hinweis darauf, dass der Release wie angenommen schon in naher Zukunft erfolgen könnte.

Präsentation Ende Juni

Im Mai 2017 hieß es, dass Huawei das Honor 9 mit einer Dualkamera ausgestattet hat. Angeblich löst eine der Linsen mit 20 Megapixeln auf, während die andere die Auflösung von 12 Megapixeln bietet. Bereits zu diesem Zeitpunkt gab es das Gerücht, dass die Enthüllung des Gerätes Ende Juni erfolgen wird. Das Smartphone soll ein 5,2-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung besitzen und über 4 oder 6 GB RAM verfügen.

Mitte Mai machte das Bild eines Teasers die Runde, der auf zwei Dinge hindeutet: Zum einen wird das Honor 9 wohl am 27. Juni 2017 in Berlin (zumindest für den europäischen Markt) vorgestellt; zum anderen bringt die Smartphone-Kamera Eigenschaften mit, die gute Fotos in der Dunkelheit ermöglichen. Sollten die Gerüchte zum Release-Datum stimmen, erfahren wir in knapp fünf Wochen mehr zu dem neuen Gerät von Honor.