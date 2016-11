Huawei könnte bald mehr Smartphones verkaufen als Apple

Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür und damit auch die Prognosen, wer in diesem Jahr am meisten Smartphones verkauft. Huawei könnte Analysen zufolge im vierten Quartal 2016 deutlich zulegen – und nicht zuletzt auch in Europa Apple die Kundschaft streitig machen.

Bereits jetzt teile sich Huawei in der Rangliste der größten Smartphone-Hersteller mit Apple den zweiten Platz, berichtet das Analyseunternehmen Canalys. Im dritten Quartal 2016 war das Unternehmen in Bezug auf verkaufte Smartphones nur noch ganz knapp hinter dem iPhone. In Europa, dem Mittleren Osten und Afrika habe Huawei dieses Jahr um 70 Prozent zugelegt; alleine in Europa verkaufte das Unternehmen aus China im Jahre 2016 demnach insgesamt rund 26 Millionen Smartphones.

Premium-Phablet zur richtigen Zeit

Die Entwicklung Huaweis von einem Nischenunternehmen zu einer weltweit bekannten Marke lasse sich besonders gut am aktuellen Vorzeigemodell beobachten: Das Huawei P9 mit Leica-Kameramodul wird von Stars wie Scarlett Johansson beworben; alleine in Großbritannien habe Huawei laut The Register im Frühling dieses Jahres 10 Millionen Pfund für Marketingmaßnahmen ausgegeben.

Das Galaxy Note 7-Debakel hat eine Lücke im Premium-Phablet-Markt verursacht, die Apple und Google Analysten zufolge aufgrund von Lieferproblemen nicht schließen können; das LG V20 ist in Europa bislang nicht erschienen. Auch hier könnte Huawei mit seinem P9 profitieren, das vor Kurzem auch in einer exklusiven Porsche Edition vorgestellt wurde. Erst Anfang des Jahres 2017 wird sich zeigen, welches Unternehmen wirklich als Gewinner aus dem Weihnachtsgeschäft hervorgegangen ist.