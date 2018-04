Huawei Mate 10 Lite erhält April-Sicherheitsupdate: Oreo steht weiter aus

Erst vor wenigen Tagen aktualisierte Huawei das Mate 10 Lite auf Version RNE-L21C432B134. Nun folgt bereits das nächste Sicherheitsupdate. Das Warten auf Android Oreo geht dagegen weiter.

Huawei rollt in Deutschland das Sicherheitsupdate für April 2018 für das Huawei Mate 10 Lite aus, berichtet der HuaweiBlog. Die neue Versionsnummer lautet RNE-L21C432B135. Ob der Konzern neben den gestopften Sicherheitslücken von Android noch weitere Verbesserungen speziell für dieses Smartphone vorgenommen hat, ist nicht bekannt.

Kleines Update, kein Oreo

Das Update ist via OTA (Over the Air) erhältlich. Huawei hat offenbar bereits mit der Verteilung begonnen, wer auf seinem Smartphone aber noch keine Mitteilung erhalten hat, kann in den Einstellungen auch unter "Update" manuell suchen. Eventuell müsst ihr euch noch etwas gedulden. Die Datei ist nur rund 180 MB groß. Die letzte Aktualisierung hatte noch eine Größe von mehr als 450 MB. Wir empfehlen dennoch, den Download nur vorzunehmen, wenn ihr mit einem WLAN verbunden seid.

Ein Update auf Android Oreo steht dagegen weiterhin aus. Diese Aktualisierung befindet sich noch in der Beta-Phase. Ihr müsst euch also noch länger gedulden. Auf dem Huawei Mate 10 Lite laufen aktuell noch Android 7 Nougat und die hauseigene Benutzeroberfläche EMUI 5.1. Einen genauen Zeitpunkt, wann das Unternehmen die neue Firmware aufspielt, kommunizierte Huawei bislang nicht. Alleine steht das Mate 10 Lite damit nicht: Bislang laufen lediglich 4,6 Prozent der aktiven Android-Geräte mit dieser Version.