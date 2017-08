Huawei Mate 10: Nur die "Pro"-Variante soll ein randloses Display erhalten

Im Oktober will Huawei mit dem Mate 10 sein nächstes High-End-Phablet vorstellen und langsam aber sicher gibt es die ersten Teaser und auch Leaks zu dem neuen Gerät. Wie The Android Soul berichtet, will die chinesische Webseite Zol nun Neuigkeiten über die Beschaffenheit des Bildschirms sowie eine zusätzliche Variante des Smartphones erfahren haben.

Das Huawei Mate 10 soll demnach nicht allein erscheinen. Wie schon in den vergangenen Jahren will der Hersteller angeblich ein zusätzliches Modell anbieten, das sich nicht wie bei Apple oder Samsung einfach nur in der Größe vom Basismodell unterscheidet. Die Pro-Ausführung werde demnach auch die einzige sein, die wie andere aktuelle Android-Flaggschiffe auch ein randloses Display besitzt.

Fingerabdrucksensor im Display?

Wie es weiter heißt, will Huawei zumindest bei einem der beiden Geräte den Fingerabdrucksensor auf die Vorderseite versetzen. Da das Design des einfachen Mate 10 aber angeblich dem seines Vorgängers ähneln soll, gehen wir davon aus, dass eher Nutzer des Pro-Modells ihren Finger in Zukunft auf der Vorderseite auflegen werden.

Spannend ist nun, ob Huawei es womöglich plant, den Fingerabdrucksensor in das Display des Huawei Mate 10 Pro zu verfrachten. Mit der Force Touch-Technologie im Mate S bewies der Hersteller schon in der Vergangenheit, dass Huawei solche Technologien selbst und auch vor der Konkurrenz entwickeln kann.