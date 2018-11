Huawei Mate 10 Pro erhält Sicherheitspatch für Oktober 2018

Die Entwickler des Huawei Mate 10 Pro verlieren keine Zeit: Das letzte Update ist nur wenige Tage alt, da folgt bereits die nächste Aktualisierung. Das Firmware-Update spielt den aktuellen Sicherheitspatch auf.

Huawei zeigt sich beim Mate 10 Pro vorbildlich: Das Gerät hat gerade erst den letzten Patch erhalten. Nun reichen die Entwickler bereits das nächste Update nach, wie Caschys Blog berichtet. Die Datei enthält den Google-Sicherheitspatch vom 1. Oktober 2018, der die Systemsicherheit verbessert. Im Changelog scheinen keine weiteren Neuerungen aufzutauchen.

Zweites Update innerhalb kurzer Zeit

Wie gewohnt rollt das Update in Wellen aus. Es kann also sein, dass es auf eurem Huawei Mate 10 Pro bereits auftaucht oder ihr euch noch etwas gedulden müsst. Die Verteilung erfolgt OTA ("over the air") und die Datei ist gut 250 MB groß. Wir raten dementsprechend zu einem Download via WLAN.

Erst Ende Oktober hat Huawei für das Mate 10 Pro das Update BLA-L29 8.0.0.156(C432) veröffentlicht. Darin enthalten ist der Sicherheitspatch aus dem September sowie eine VoLTE-Funktion. Durch diese soll unter anderem die Systemkompatibilität mit Android Auto optimiert worden sein, wie der Huawei Blog berichtet. Die Datei ist 644 MB groß.

Beide Patches basieren noch auf Android 8 Oreo. Mittlerweile erhalten erste Nutzer aber bereits die aktuelle Version von Googles Betriebssystem: Android Pie. Teil des Rollouts ist auch die Benutzeroberfläche EMUI 9.0. Unbekannt ist allerdings, in welchen Regionen Europas genau die Verteilung bereits begonnen hat.