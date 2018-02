Huawei Mate 10 Pro im Teardown: So sieht das Smartphone von innen aus

Vor Kurzem hat das Huawei Mate 10 Pro bei den IF Design Awards 2018 eine Auszeichnung für sein attraktives Äußeres erhalten. Der YouTube-Channel JerryRigEverything interessierte sich hingegen offenbar mehr für die inneren Werte und nahm das Flaggschiff gründlich auseinander.

Huawei selbst hatte offenbar nichts gegen den Teardown. Das Unternehmen lud Zack von JerryRigEverything zur CES 2018 ein und sponserte sogar das Video. In dem Clip oberhalb dieses Artikels könnt ihr euch anschauen, wie der Tester das Huawei Mate 10 Pro zerlegt hat.

Viel Lob, aber auch Kritik

Zugang zum Innern des Huawei Mate 10 Pro verschafft sich Zack wie bei anderen wasserdichten Smartphones mit Glasrückseite: Mit einem Föhn erhitzt er zunächst den Klebstoff. Dann öffnet er das Smartphone mit einem Werkzeug einen Spalt weit und entfernt mit einer Papierkarte Kleberrückstände. Anschließend lässt sich die Glasrückseite anheben.

Nachdem Zack sich den Weg in das Innere des Huawei Mate 10 Pro gebahnt hat, erklärt er, welche Funktionen die einzelnen Komponenten erfüllen. Unter anderem geht er darauf ein, wie der Hersteller das Gerät wasserdicht (nach IP67) macht oder die Wärme-Ableitung im Motherboard funktioniert. Zwischendurch stellt er immer mal wieder einzelne Features heraus, die das Mate 10 Pro der Konkurrenz Voraus hat – etwa die Kapazität des Akkus oder die Schnellladefunktion. Hier dürfte klar werden, dass Huawei das Video gesponsert hat.

Dass das Hersteller selbst der Sponsor ist, hindert Zach aber nicht daran, Kritik zu äußern. So bemängelt er, dass sich der Akku nur schwer entfernen lasse. Das sei vor allem deshalb ärgerlich, weil die Reparatur eines zerbrochenen Mate-10-Pro-Displays die Entfernung des Energiespeichers voraussetze. Was wir am Mate 10 Pro auszusetzen haben und was wir daran gut finden, erfahrt ihr im Test von Marco.