Huawei Mate 10 Pro: Sicherheitsupdate für August ist da

Bei Huawei wird fleißig an Updates gearbeitet: Das Huawei Mate 10 Pro erhält momentan nicht nur den sogenannten GPU Turbo, sondern auch das Sicherheitsupdate für August 2018. Das Update rollt bereits seit einigen Tagen aus und erreicht nun offenbar immer mehr Nutzer.

Huawei verteilt für das Mate 10 Pro mit Dual-SIM momentan die Firmware BLA-L29 8.0.0.150(C432) und für Geräte in der Single-SIM Version BLA-L09 8.0.0.150(C432), berichtet das (inoffizielle) Huawei Blog. Das Update kommt OTA ("over the air") auf euer Gerät. Es ist wie immer empfehlenswert, die Aktualisierung dann herunterzuladen, wenn das Smartphone mit einem WLAN verbunden ist. Der Download ist 245 MB groß.

Sicherheitspatch, GPU Turbo und Android 9 Pie

"Dieses Update verbessert die Systemsicherheit mithilfe von Google-Sicherheitspatches", heißt es im Changelog. Enthalten sind demnach alle Lösungen für Schwachstelle und Probleme, die Google im August in sein monatliches Sicherheitsupdate für Android integriert hat. Insgesamt wurden mehr als 40 kritische und schwere Sicherheitslücken behoben, darunter ein besonders kritischer Fehler im Media-Framework. Es gebe allerdings laut Google keine Anzeichen, das Kriminelle den Fehler ausgenutzt hätten.

Huawei verteilt für das Mate 10 Pro aktuell zudem ein Update mit GPU Turbo. Der Modus sorgt bei Spielen für 60 Prozent bessere Leistung, bei einem zeitgleich um 30 Prozent verringerten Energieverbrauch, so die Entwickler. Das Huawei P20 und Huawei P20 Pro erhalten das Feature ebenfalls. Das Huawei Mate 10 Pro soll zudem das Update auf Android 9.0 Pie zeitnah erhalten.