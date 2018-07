Huawei Mate 10 Pro: Sicherheitsupdate für Juni bringt Nachtmodus mit

Schon vor einer Weile hieß es, dass ein neues Update für das Huawei Mate 10 Pro kommt. Nun ist es offenbar so weit. Die neue Firmware-Version erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern hat auch einen Nachtmodus im Gepäck. Dabei handelt es sich um eine Funktion für die Kamera – nicht um eine Einstellung für das Display. Offenbar hat die Verteilung in Deutschland bereits begonnen.

Der vom Huawei P20 Pro bekannte Nachtmodus soll euch noch bessere Aufnahmen bei wenig Licht ermöglichen, wie der inoffizielle Huawei-Blog berichtet. Zwar gab es schon zuvor einen Nachtmodus für das Huawei Mate 10 Pro, doch die neue Version ist wohl deutlich besser. Aktiviert ihr den Modus nach dem Update in der Kamera-App, soll die künstliche Intelligenz eure Fotos verbessern. So werden offenbar Wackler ausgeglichen, wenn ihr ohne Stativ mit einer Langzeitbelichtung arbeitet. Gerade in dunklen Umgebungen ist eine längere Belichtung von Vorteil, um das Restlicht optimal auszunutzen.

Sicherheitsupdate für Juni

Das Update erscheint sowohl für das Huawei Mate 10 Pro mit einem SIM-Slot als auch für die Dual-SIM-Variante Verteilt wird die Aktualisierung "Over the Air" (OTA). Euer Smartphone wird euch demnach benachrichtigen, wenn ihr die neue Version installieren könnt. Mit dabei ist das Sicherheitsupdate für Juni 2018, das alle bis zum Beginn des Monats bekannten Sicherheitslücken im Android-Betriebssystem schließen soll.

Je nach Netzbetreiber könnt ihr nach dem Update übrigens auch ganz normal über das mobile Internet und WLAN telefonieren: VoLTE und VoWiFi sind Bestandteil der neuen Firmware-Version. Zudem wurden Videoanrufe mit Google Duo verbessert. Im Drawermodus seht ihr künftig App-Empfehlungen. Falls ihr nicht auf die Benachrichtigung warten wollt, könnt ihr auf dem Huawei Mate 10 Pro auch eine manuelle Suche nach dem Update starten.