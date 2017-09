Huawei Mate 10 und Mate 10 Pro: Das sind die mutmaßlichen Preise

Noch vor der Präsentation des Huawei Mate 10 und voraussichtlich des Huawei Mate 10 Pro Mitte Oktober 2017 sind nun gleich mehrere Angaben zu den Geräten aufgetaucht. Genannt werden Hardware-Ausstattung und Verkaufspreis. Auch zur Größe der Smartphones gebe es Informationen.

Die mutmaßlichen Details zu den kommenden Top-Modellen stammen wohl aus dem chinesischen Mikroblogging-Netzwerk Weibo. Laut GSMArena wird das Huawei Mate 10 mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher in China umgerechnet knapp 555 Euro kosten. Die Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB ROM liege bei 632 Euro. Inklusive 256 GB Speicher seien es knapp 722 Euro.

Maße sehr ähnlich

Beim Huawei Mate 10 Pro soll die Basisvariante 6 GB RAM und 64 GB Speicher besitzen und umgerechnet rund 710 Euro kosten. Der Hersteller biete in China auch ein Modell mit 6 GB Arbeitsspeicher und der doppelten Speichermenge für knapp 800 Euro an. Die Ausführung mit 256 GB Speicher kostet angeblich um die 890 Euro. Es gebe noch eine Variante mit 8 GB RAM und 256 GB ROM für ungefähr 967 Euro. Sofern diese Preisangaben der Wirklichkeit entsprechen, dürften die Geräte aber in Deutschland teurer als in China sein. Dennoch könnte das neue Huawei-Flaggschiff zumindest mit Basis-Ausstattung günstiger als die Konkurrenz sein. Zum Vergleich: Das Galaxy Note 8 kostet hierzulande 999 Euro.

Huawei Mate 10 und Huawei Mate 10 Pro sollen beide auf den Chipsatz Kirin 970 als Antrieb setzen und einen 18:9-Screen besitzen. Die Pro-Ausführung hat im Gegensatz zum herkömmlichen Modell aber angeblich ein Display, das fast keinen Rand besitzt. Dennoch sollen beide Geräte nahezu die gleichen Maße besitzen. Dies zeigt ein Foto, auf dem die mutmaßlichen Bildschirm-Abdeckungen der Smartphones abgebildet sind. Ihr findet das Bild am Ende dieses Artikels. Mehr erfahren wir am 16. Oktober 2017, wenn Huawei seine Präsentation abhält.