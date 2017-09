Huawei Mate 10: Video gibt ersten Eindruck vom Design

In etwa einem Monat stellt Huawei mit dem Mate 10 sein nächstes Premium-Smartphone vor, das auch erstmals vom neuen Kirin 970-Chipsatz angetrieben werden soll. Wie das neue Gerät aussehen könnte, zeigt bereits jetzt ein Rendermodell, das laut Compareraja und dem Leak-Experten Steve Hemmerstoffer alias OnLeaks auf CAD-Bauplänen des Smartphones basiert.

Das im Video gezeigte Modell des Huawei Mate 10 sieht seinem Vorgänger schon ähnlich, doch fallen auch einige Änderungen auf. Der auffälligste Unterschied: Der Homebutton ist nicht mehr mittig auf der Rückseite vorzufinden, sondern liegt nun offenbar auf der Vorderseite unter dem großen 5,9-Zoll-Bildschirm. Der Fingerabdrucksensor ist wahrscheinlich weiterhin in dieser Taste untergebracht. Besaß das Modell von 2016 noch rechts und links vom USB-C-Anschluss Lautsprecher-Öffnungen, soll das Mate 10-Gehäuse nur noch auf einer Seite durchlöchert sein.

Luxus-Variante sieht anders aus

Die Dualkamera wurde im Vergleich zum Mate 9 offenbar etwas anders gestaltet und hebt sich nicht mehr als ein Modul von der Rückseite ab. Die vertikale Ausrichtung mit den seitlich positionierten Modulen für Blitz und Laser-Autofokus bleibt aber wohl gleich. Der Bildschirm besitzt etwas schmalere Ränder. Ein Full-Front-Display, wie wir es vom LG G6, dem Galaxy S8 oder dem Essential Phone kennen, soll es zumindest für die Basis-Version des Huawei Mate 10 nicht geben.

Wie schon in den Jahren zuvor soll der chinesische Hersteller aber wieder eine Luxus-Variante seines High-End-Modells planen – und die wird Gerüchten zufolge auch das besagte Riesen-Display mit sehr schmalen Rändern oder sogar ganz ohne solche erhalten. Gewissheit gibt es am 16. Oktober 2017, wenn Huawei das Mate 10 in München vorstellt.