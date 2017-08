Huawei Mate 10: Vorstellungstermin und -Ort stehen fest

Nun wissen, wir, wann das Huawei Mate 10 offiziell enthüllt wird: Der Hersteller hat Einladungen verschickt, die Datum und Ort der Präsentation bekannt geben. Viel ist zu dem Gerät noch nicht bekannt – abgesehen davon, dass es als direkter Konkurrent des iPhone 8 auftreten soll.

Wir haben eine Einladung erhalten, die das Event zur Vorstellung des Huawei Mate 10 ankündigt. Demnach erfolgt die Präsentation am 16. Oktober 2017. Wie auch beim Vorgänger wird diese in Deutschland stattfinden, genauer gesagt in München. Eine Uhrzeit ist jedoch noch nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich könnt Ihr die Enthüllung auch via Live-Stream mitverfolgen, Details hierzu folgen wohl zu einem späteren Zeitpunkt. Die Einladung findet Ihr am Ende dieses Artikels.

Besser als das iPhone 8?

Schon auf der Einladung zum Presse-Event stehen übersetzt die Worte "Lernt das Smartphone kennen, das es Wert ist, darauf zu warten". Huawei baut damit abermals hohe Erwartungen an das Mate 10 auf. Schon zuvor hat CEO Richard Yu in einem Interview behauptet, dass es dieses Gerät sogar mit dem iPhone 8 aufnehmen könnte: Es besitzt demnach eine längere Akkulaufzeit, verfügt über eine Schnellladetechnologie und bessere Fotografie-Fähigkeiten. Auch an Leistung soll es dem kommenden Top-Modell nicht mangeln.

Ob sich der Huawei-CEO mit diesen Aussagen vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt hat, erfahren wir dann in knapp zwei Monaten. Laut Gerüchten soll das Mate 10 über ein Display verfügen, das nahezu die gesamte Vorderseite einnimmt. Wie bei einigen anderen Top-Modellen aus dem Jahr 2017 beträgt angeblich das Seitenverhältnis des Bildschirmes 18:9. Im Inneren kommt voraussichtlich der Kirin 970 zum Einsatz, zudem seien 6 GB RAM verbaut.