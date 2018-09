Huawei Mate 20: Display-Abdeckung liefert Hinweis auf Mini-Notch

Eine Aussparung im Display, die nur so groß wie ein Tropfen ist: Mit dem Mate 20 geht Huawei in Bezug auf das Design offenbar andere Wege, als viele Hersteller von Android-Smartphones es derzeit tun. Darauf deuten im Internet aufgetauchte Bilder hin, auf denen die Front-Abdeckung zu sehen sein soll.

Die sogenannte "Waterdrop-Notch" des Huawei Mate 20 unterscheidet sich deutlich von der Notch des Mate 20 Pro, wie GizmoChina berichtet. Sie erinnert an die Display-Aussparung des Essential Phone. In der Pro-Version muss die Notch neben der Frontkamera offenbar auch eine IR-Kamera und Sensoren unterbringen. Letztere werden für die 3D-Gesichtserkennung benötigt, die das Smartphone mitbringen soll.

So groß sind Displays und Auflösung

Auch zur Auflösung der Bildschirme gibt es neue Informationen: Das 6,3-Zoll-Display des Mate 20 soll LCD-Technologie nutzen und mit 2244 x 1080 Pixeln in Full HD+ auflösen. Das Format betrage wahrscheinlich 18,7:9. Das AMOLED-Display der Pro-Version hingegen löst angeblich in QHD+ auf, also mit 3120 x 1440 Pixeln. Der Bildschirm soll in der Diagonale 6,9 Zoll messen und um beide Seiten leicht gewölbt sein. Damit ähnelt das Gerät der Galaxy-Note-Reihe von Samsung.

Das Mate 20 Pro wird mit dem Kirin 980 voraussichtlich den neuesten Chipsatz von Huawei nutzen. Damit soll das Smartphone schneller sein als viele der aktuellen Flaggschiffe mit Snapdragon 845. Lange wird es nicht mehr dauern, bis sich das Gerät in Vergleichstests beweisen muss: Das Unternehmen wird sein neues Vorzeigemodell am 16. Oktober 2018 offiziell enthüllen.