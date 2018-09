Huawei Mate 20 ist offenbar sehr schnell aufladbar

Dem Huawei Mate 20 soll ein Netzteil beiliegen, das offenbar sehr schnelles Aufladen ermöglicht. Das geht angeblich aus Dokumenten der Federal Communications Commission (FCC) hervor, die das Ladegerät zugelassen hat.

Leak-Experte Roland Quandt zufolge soll das Netzteil des Huawei Mate 20 (Pro) eine Ausgangsspannung von 40 Watt liefern. Huaweis aktuelles Top-Smartphone P20 Pro unterstützt dagegen nur schnelles Aufladen mit etwas mehr als 22 Watt. Welchen Ausführungen das neue Netzteil beiliegen wird, sei allerdings unklar. Möglicherweise bleibt es also dem Huawei Mate 20 Pro vorbehalten.

Ladezeit hängt vom Akku ab

Erste Gerüche zu einem 40 Watt starken Ladegerät von Huawei machten bereits im Juli 2018 die Runde. Damals hat eine chinesische Zulassungsbehörde ein solches Netzteil zertifiziert. Zu diesem Zeitpunkt war noch komplett unklar, für welches Smartphone es gedacht ist – auch wenn das Huawei Mate 20 Pro der wohl naheliegendste Kandidat dafür ist.

Bereits jetzt existieren Smartphone-Netzteile, die sogar über 40 Watt liefern: Der Oppo Find X Lamborghini Edition etwa liegt ein 50 Watt starkes Ladegerät bei. Bei einer Kapazität von 3730 mAh reicht das, um den Smartphone-Akku in etwas mehr als einer halben Stunde komplett aufzuladen.

Wie schnell das Huawei Mate 20 Pro mit 40 Watt aufgeladen werden könnte, hängt also ebenfalls von dessen Akkukapazität ab. Wie groß diese ausfällt und welche Modelle der Mate-20-Reihe das neue Netzteil bekommen, erfahren wir schon in naher Zukunft: Am 16. Oktober 2018 findet die Vorstellung der Smartphones statt.