Huawei Mate 20 Lite: Benchmark weist auf Leistung und zwei Varianten hin

Neben dem Huawei Mate 20 Pro wird 2018 auch das Huawei Mate 20 Lite erwartet und etwa zwei Monate vor dem erwarteten Release beider Geräte sind bereits etliche Gerüchte zum Design und zur Ausstattung im Umlauf. Nun soll ein Benchmark-Ergebnis, das der Lite-Variante zugeordnet wird, etwas mehr darüber verraten, was Nutzer voraussichtlich im Oktober erwartet.

Das Huawei Mate 20 Lite dürfte viele Eigenschaften mit der Pro-Variante teilen, dennoch dürfte es sich, wie schon beim Mate 10 Lite, aber um ein Smartphone der gehobenen Mittelklasse handeln. Zu dieser Erwartung passt auch der Eintrag in der Geekbench-Datenbank, auf den PhoneArena nun aufmerksam wurde.

Mehrere Speichervarianten

Mit 1598 Punkten im Single- und 4622 Punkten im Multi-Core-Test von Geekbench liegt das vermeintliche Huawei Mate 20 Lite klar vor seinem Vorgänger, dem Mate 10 Lite. Zu einem Konkurrenten für aktuelle High-End-Smartphones wird das Smartphone mit seinem Kirin 710-Chipsatz aber keinesfalls. Mit Premium-Modellen wie dem Samsung Galaxy S9 wird sich stattdessen das Huawei Mate 20 Pro messen.

Der Benchmark-Eintrag verrät uns aber nicht nur die in etwa zu erwartende Leistung, sondern auch ein Detail über die Ausstattung. Bisherige Hinweise ließen uns ein Smartphone mit 6 GB RAM erwarten, das getestete Huawei Mate 20 Lite besitzt laut Datenblatt aber offenbar nur 4 GB RAM. Demnach ist es recht wahrscheinlich, dass der Hersteller das Mittelklasse-Gerät in mindestens zwei Varianten anbieten wird. Genaueres könnten wir schon Ende August erfahren. Dann will der Hersteller nämlich bereits erste Details zum Mate 20 Pro und Mate 20 Lite preisgeben.