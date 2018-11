Huawei Mate 20 Pro: Beschwerden über Display häufen sich

Das Huawei Mate 20 Pro ist ein hervorragend ausgestattetes Smartphone, aber nicht ohne Schwächen. In unserem Test haben wir unter anderem das gewölbte Display bemängelt. Der Bildschirm scheint auch bei vielen Nutzern nicht gut anzukommen.

In diversen Foren und sozialen Netzwerken sollen sich Nutzer über das Display des Huawei Mate 20 Pro beschweren, berichtet GSMArena. Betroffene Bildschirme weisen unter bestimmten Umständen offenbar einen Grünstich an den Rändern auf, wie ihr in dem Tweet am Ende dieses Artikels sehen könnt. Das Problem soll sowohl bei der Anzeige von sehr dunklen als auch von weißen Bildschirminhalten auftreten.

Nur LG-Displays betroffen?

Besonders erkennbar sollen die grünen Ränder im Dunkeln sein. Verschiedenen Foren-Beiträgen zufolge scheinen aber nicht alle Geräte betroffen zu sein. Anscheinend besteht ein Zusammenhang zum verbauten Display: Der Hersteller verwendet im Huawei Mate 20 Pro sowohl LG-Panels als auch Bildschirme von BOE. Letztere bleiben von den grünen Rändern offenbar verschont.

Einige Nutzer des Mate 20 Pro spekulieren, dass der von Huawei verwendete Klebstoff das Problem verursacht, und versehen ihre Beschwerden dementsprechend mit dem Hashtag "Gluegate". Ein Foren-Moderator des Unternehmens hat indes die gebogenen Display-Kanten verantwortlich gemacht. Diese könnten je nach Betrachtungswinkel zu Farbabweichungen führen.

In schwach beleuchteter Umgebung könnten diese besonders zum Tragen kommen – vor allem, wenn ihr gleichzeitig einen dunklen Hintergrund oder eine niedrige Bildschirmhelligkeit eingestellt habt. Huawei hat sich gegenüber GSMArena allerdings von dieser Aussage distanziert: Es handle sich dabei nicht um eine offizielle Stellungnahme des Herstellers. Eine solche steht damit nach wie vor noch aus.