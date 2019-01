Huawei Mate 20 Pro hat laut Experten die beste Kamera

Der König ist tot, es lebe der König! Das Huawei Mate 20 Pro erzielte im Kamera-Test von DxOMark die gleiche Gesamtpunktzahl wie sein preisgekrönter Bruder, das P20 Pro. Trotzdem liegt das Smartphone mit der viereckigen Triple-Kamera vorne. Macht ein kleines Detail den Unterschied?

109 Punkte stehen für das Mate 20 Pro am Ende des Kamera-Tests zu Buche, DxOMark bei Twitter verrät. Den entsprechenden Tweet mit dem Link zum kompletten Test findet ihr am Ende dieses Beitrags. Besonders gut ist demnach die Punkteausbeute im Bereich "Foto". Hier vergeben die Tester satte 114 Zähler. In der Rubrik "Video" erreicht das Huawei-Flaggschiff hingegen 97 Punkte. Im Fazit der Kamera-Experten von DxOMark heißt es, dass sich das Mate 20 Pro verdientermaßen die Top-Platzierung mit dem Huawei P20 Pro teilt.

Gewinner dank Weitwinkel-Objektiv?

Das Huawei P20 Pro hat seinerzeit im Test ebenfalls 114 Punkte in der Kategorie "Foto" erzielt – im Bereich "Video" jedoch 98 Punkte. Da stellt sich doch die Frage, wieso es dann nicht vor dem Mate 20 Pro auf dem ersten Platz ist. Ausschlaggebend für die Spitzenposition könnte das Super-Weitwinkel-Objektiv des Huawei Mate 20 Pro sein. Dies haben die Experten im Test zwar eigentlich gar nicht bewertet. Dennoch könnte es nach deren Aussage den Unterschied gegenüber Smartphones ohne eine solche Linse machen. Dem P20 Pro fehlt dieses spezielle Objektiv.

Unabhängig davon, welches Huawei-Smartphone jetzt zurecht auf dem ersten Platz steht, sind die Ergebnisse der Leica-Kameras von Mate 20 Pro und P20 Pro aller Ehren wert. Selbst namhafte Konkurrenten wie das iPhone Xs Max auf dem dritten Platz, das Galaxy Note 9 und das HTC U12 Plus haben im Vergleich mehr oder weniger deutlich das Nachsehen.