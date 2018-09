Huawei Mate 20 Pro hat wohl tatsächlich Fingerabdrucksensor im Display

Es dauert nicht mehr lange, bis das Huawei Mate 20 Pro offiziell vorgestellt wird. Es sind bereits mehrere Bilder ins Netz gelangt, die das Top-Smartphone zeigen sollen. Neue Aufnahmen liefern nun weitere Hinweise darauf, dass der Fingerabdrucksensor im Display verbaut ist.

Eine ganze Reihe an Bildern sollen das Huawei Mate 20 Pro in offiziellen Schutzhüllen zeigen. Ihr findet diese Aufnahmen im Tweet am Ende des Artikels. Interessant ist etwa eine Abbildung der mutmaßlichen Rückseite des Smartphones: Erkennbar ist nur eine Aussparung für die Triple-Kamera im Quadrat-Design. Ein Fingerabdrucksensor ist hingegen nicht vorhanden. Demnach könnte das Mate 20 Pro tatsächlich einen entsprechenden Sensor im Display besitzen. Anderen Gerüchten zufolge könnte das Top-Modell aber auch eine 3D-Gesichtserkennung erhalten.

Noch weniger Rand

Im Vergleich zum Huawei Mate 10 Pro hat sich beim Nachfolger anscheinend einiges auf der Vorderseite getan: Den Bildern zufolge besitzt das Huawei Mate 20 Pro eine breite Notch – eine Aussparung im Display, die Frontkamera, Lautsprecher und Sensoren enthält. Außerdem sind die Ränder auf der Vorderseite im Vergleich zum Vorgänger wohl geschrumpft. In dieser Optik präsentiert sich ebenso das bereits offizielle Mate 20 Lite.

Am 16. Oktober 2018 stellt Huawei das Mate 20 und das Mate 20 Pro vor. Es ist bereits bekannt, dass die Smartphones den Chipsatz Kirin 980 erhalten. Dieser soll schneller als der bei Top-Smartphones aus 2018 häufig verwendete Snapdragon 845 sein. Zudem verbraucht der Chip wohl wenig Energie und ist laut Hersteller besonders im Bereich "Künstliche Intelligenz" sehr leistungsfähig. Auf dem anstehenden Event wird Huawei vermutlich auch kabellose Kopfhörer vorstellen, die den Apple Airpods zum verwechseln ähnlich sehen.