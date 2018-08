Huawei Mate 20 (Pro): Hersteller verrät den Erscheinungstermin schon jetzt

Huawei setzt dem Rätselraten ein Ende und hat den Zeitraum genannt, in dem Mate 20, Mate 20 Pro und Mate 20 Lite erscheinen sollen. Aus einer Pressemitteilung des Unternehmens geht offenbar hervor, dass die Veröffentlichung im Oktober erfolgen wird.

Huawei wählt also den gleichen Monat wie im Vorjahr für den Release des Huawei Mate 10 Pro. Eine Veröffentlichung Ende September ist damit ebenso vom Tisch wie aller Voraussicht nach eine Enthüllung des Huawei Mate 20 Pro auf der IFA 2018. Android Authority zufolge stehe in der Pressemitteilung aber, dass Huawei auf der Internationalen Funkausstellung Berlin den Prozessor vorstellen wird, der in den neuen Smartphones zum Einsatz kommt.

Erste Smartphones mit 7-nm-Chipsatz

Auch diesen hat Huawei inzwischen bestätigt: Die Geräte der Mate-20-Reihe werden den Kirin 980 erhalten. Was dieser zu leisten vermag, erläutert das Unternehmen dann Ende August detailliert in der deutschen Hauptstadt. Ein Alleinstellungsmerkmal gab Huawei aber bereits preis: Der Kirin 980 werde "der erste kommerziell erhältliche 7-nm-Chip der Welt" sein.

Das 7-nm-Fertigungsverfahren dürfte dem Chip mehr Leistung und Effizienz bescheren. Das Huawei Mate 20 (Pro) sollte gegenüber seinem Vorgänger also nicht nur eine generell bessere Performance bieten, sondern – je nachdem, wie groß der Leistungszuwachs ausfällt – auch eine längere Akkulaufzeit.

Kurioserweise soll Huawei in der Pressemitteilung auch Gerüchte zu den Spezifikationen des Kirin 980 thematisieren. Allerdings sei dies auch vor dem Launch der Mate-10-Serie der Fall gewesen. Die in der damaligen Pressemitteilung diskutierten mutmaßlichen Specs haben sich letztendlich als falsch herausgestellt.