Huawei Mate 20 Pro: Hinweise auf 3D-Gesichtserkennung und Notch

Das Mate 10 Pro hat noch keine Notch, das dürfte sich beim Nachfolger ändern: Bilder sollen das Huawei Mate 20 Pro mit der trendigen Aussparung zeigen. Zudem gibt es einen Bericht über eine integrierte 3D-Gesichtserkennung.

Bereits seit einiger Zeit wird spekuliert, dass das Huawei Mate 20 Pro eine Notch erhalten wird. Dieses Gerücht unterstreichen nun von Fotos, die die chinesische Seite DigiTech zeigt. Einen passenden Tweet von Slashleaks findet ihr unter dieser News. Auf den Fotos soll das Front-Panel des kommenden Huawei-Smartphones zu sehen sein. Zudem ist zu erkennen, dass die Entwickler in die Notch wohl zwei Objektive integrieren. Eine solche Kombination zeigten zuletzt bereits geleakte Bilder zum Mate 20 Lite.

Fünf Objektive und 3D-Gesichtserkennung?

Das Mate 20 Pro würde insgesamt dann wohl auf fünf Kamerasensoren kommen, da auf der Rückseite angeblich die Triple-Kamera des P20 Pro zum Einsatz kommt. Was noch auffällt: Huawei scheint auf der Vorderseite auf ganz viel Display zu setzen. Der Bildschirm scheint nahezu randlos. In dem Bericht heißt es außerdem, dass die Notch noch ausreichend Platz für eine 3D-Gesichtserkennung bieten würde. Außerdem soll auf den Bildern der Fingerabdrucksensor im Display zu erkennen sein.

Ob es sich bei dem dargestellten Gerät letztendlich wirklich um das Huawei Mate 20 Pro handelt, werden wir wohl erst bei dessen Enthüllung erfahren. Die bisherigen Spekulationen passen zumindest in das Bild, das uns Huawei vermitteln will. Der Hersteller kündigte im Vergleich zum Vorgänger indirekt ein großes Upgrade an.