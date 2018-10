Huawei Mate 20 Pro kann wohl doch nicht mit dem iPhone Xs (Max) mithalten

Auch das Huawei Mate 20 Pro soll bei Weitem nicht so schnell sein wie das iPhone Xs Max

Mit dem A12 Bionic Chip im iPhone Xs und Xs Max hat Apple kräftig vorgelegt. Mit dem Kirin 980 im Huawei Mate 20 Pro gibt es nun den ersten vergleichbaren Chipsatz. Denn auch dieser ist nach dem 7-nm-Verfahren hergestellt. Hinsichtlich der Leistung soll es aber deutliche Unterschiede geben – aber anders, als Huawei zuvor behauptet hat.

Ein ausführlicher Test von Andandtech hat kürzlich ergeben, dass Apples Chip in mancherlei Hinsicht sogar PC-Prozessoren dicht auf den Fersen ist und sämtliche zum damaligen Zeitpunkt erhältlichen Smartphone-Chipsätze in den Schatten stellt. Auch der nun im Huawei P20 Pro verbaute Kirin 980 bleibt offenbar deutlich hinter dem Apple-Chip zurück, wie PhoneArena anhand diverser Benchmarks ermittelt hat. Fazit der Tests: Der Kirin 980 sei in den meisten Bereichen der schnellste Android-Chip, aber kein ebenbürtiger Konkurrent für den A12 Bionic im iPhone Xs (Max).

Der A12 Bionic sei der Chip, den es 2019 zu schlagen gilt, heißt es weiter. Für Nutzer, die Android gegenüber iOS bevorzugen und möglichst viel Leistung wollen, sei das Huawei Mate 20 Pro derzeit aber dennoch die beste Wahl. Denn das Smartphone lässt andere aktuelle Android-Smartphones in den meisten Bereichen hinter sich – wobei der Abstand nicht so groß ausfällt wie der zum iPhone Xs Max.

Für den Test kamen die etablierten Benchmarks AnTuTu, GeekBench4 und GFXBench zum Einsatz. Sowohl Single- und Multicore- als auch Grafikperformance sind in die Bewertung mit eingeflossen. Ein aussagekräftiger Vergleich zwischen dem Huawei Mate 20 Pro und anderen Android-Top-Smartphones wird allerdings erst möglich sein, wenn diese ebenfalls einen 7-nm-Chipsatz erhalten. Die meisten Hersteller werden wohl auf den Snapdragon 8150 von Qualcomm setzen – so soll der Nachfolger des Snapdragon 845 heißen.