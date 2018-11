Huawei Mate 20 Pro: Mit dieser Hülle macht ihr bessere Unterwasseraufnahmen

Unterwasserwelten mit dem Huawei Mate 20 Pro aufnehmen: Der Hersteller hat eine Smartphone-Hülle vorgestellt, die speziell für Aufnahmen im Wasser gedacht sind. Auch in Deutschland dürfte das Zubehör bald erhältlich sein. Ihr könnt euch ein Bild vom Case im Tweet am Ende des Artikels ansehen.

Die sogenannte Schnorchelhülle ist relativ dick und sollte daher nur verwendet werden, wenn ihr Fotos mit dem Huawei Mate 20 Pro im Wasser machen möchtet. Das laut GizmoChina wohl in den ersten Regionen bereits erhältliche Case schützt das Top-Smartphone vor dem Eindringen von Wasser bis zu einer Tiefe von fünf Metern (für bis zu eine Stunde lang). Zur Erinnerung: Ohne Hülle darf das Mate 20 Pro maximal 30 Minuten lang bis zu 1,5 Meter tief im Wasser sein.

Funktioniert mit Unterwasser-Modus

Damit euch Fotos im Wasser gut gelingen, hat die Hülle eine große Taste, mit der ihr den Auslöser betätigen könnt. Zudem hält sie den Bildschirm wasserfrei, was euch wohl Eingaben erleichtert. Ihr könnt euch daher ganz auf eure Fotos konzentrieren. Passend zum Case besitzt das Flaggschiff einen Unterwasser-Modus. Dieser sorgt etwa für bessere Farben bei euren Aufnahmen.

Auf der deutschen Webseite von Huawei ist die Hülle bereits unter der Beschreibung des Top-Smartphones abgebildet. Allerdings wird das Zubehör hierzulande in noch keinem Shop geführt. Womöglich ändert sich das aber schon in Kürze. In China kostet die Schnorchelhülle umgerechnet knapp 76 Euro. Das Mate 20 Pro selbst ist seit dem 26. Oktober 2018 in Deutschland erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 999 Euro.