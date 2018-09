Huawei Mate 20 Pro: neuer Hinweis auf breite Notch

Es zeichnet sich ab: Das Huawei Mate 20 Pro erhält eine relativ breite Notch, die sich von der in Wassertropfenform des Mate 20 unterscheidet. Dies hängt offenbar mit der vielzahl an Sensoren für die Frontkamera zusammen.



Während einiges dafür spricht, dass das günstigere Mate 20 eine kleine Notch erhält, sieht es immer mehr nach einer größeren Aussparung für das Huawei Mate 20 Pro aus. Leak-Experte Ice Universe habe auf Weibo Fotos von einer Display-Abdeckung veröffentlicht, berichtet GizmoChina. Diese zeigen eine Aussparung am oberen Rand, die von der Breite her in etwa mit der Notch des iPhone Xs vergleichbar ist.

Mehr Platz für Gesichtserkennung?

Das Huawei Mate 20 Pro könnte deshalb eine breitere Notch erhalten, weil der Hersteller das Gerät mit einer 3D-Gesichtserkennung ausstattet. Zumindest sind auf den Fotos diverse Öffnungen in der Notch zu erkennen, von denen eine für einen 3D-Scanner vorgesehen sein könnte.

Außerdem deutet der Display-Schutz an, dass das Huawei Mate 20 Pro an den Seiten gebogen sein könnte – wie etwa das Samsung Galaxy S7 edge. Bei dem Bildschirm soll es sich bisherigen Gerüchten zufolge um ein AMOLED-Display handeln, möglicherweise mit einer Auflösung von 3120 x 1440 Pixeln.

Genaueres erfahren wir am 16. Oktober 2018. An diesem Tag wird der Hersteller das Huawei Mate 20 Pro und das günstigere Mate 20 präsentieren. Das Einstiegsmodell Huawei Mate 20 Lite ist bereits auf dem Markt. Ob sich der Kauf des Mittelklasse-Smartphones lohnt, verrät euch er Test von Jan.