Huawei Mate 20 Pro: Update verbessert Kamera und Sicherheit

Schon Anfang Dezember hat das Huawei Mate 20 Pro ein Update erhalten, welches die Kameraqualität sowie die Gesichtserkennung des High-End-Smartphones verbessern sollte. Nun ist offenbar ein weiterer Patch mit ganz ähnlichen Optimierungen für die installierte Software erschienen.

Wie auch die Aktualisierung von Anfang Dezember bringt die nun erschienene wieder ein Sicherheitsupdate mit. Obwohl es sich beim Mate 20 Pro um das aktuelle Flaggschiff-Modell des Herstellers aus China handelt, basiert dieses aber noch nicht auf Googles Sicherheitspatch für Januar 2019. Stattdessen ist es GSMArena zufolge noch auf Dezember 2018 datiert.

Kamera-App soll nun fehlerfrei starten

Neben der Sicherheit gegenüber Angriffen von außen soll auch die gegenüber unbefugten Nutzern mit direktem Zugriff zum Gerät zunehmen. Dem Changelog des Updates zufolge funktioniere die Gesichtserkennung des Huawei Mate 20 Pro nach der Installation des Patches "in bestimmten Situationen" besser. Welche Situationen das sein könnten, verrät der Hersteller nicht.

Ähnlich verhält es sich mit den Verbesserungen der Kamera-App. So seien nun Fehler korrigiert worden, die in bestimmten Situationen den Start der Anwendung verhindern konnten. Ein anderer behobener Fehler führte offenbar zu Unterschieden zwischen der Vorschauansicht und dem zugehörigen Foto in der Galerie. Zugleich sollen Bilder, die mithilfe der KI-Unterstützung "Master AI" eingefangen wurden, nun natürlichere und authentischere Farben aufweisen.

Das Update ist etwa 482 Megabyte groß und sollte im besten Fall über eine WLAN-Verbindung heruntergeladen werden. Die Verfügbarkeit dürfte zudem von Region und Mobilfunkanbieter abhängig sein. Es kann also durchaus noch etwas dauern, bis alle Nutzer eines Huawei Mate 20 Pro die Software herunterladen und installieren können.