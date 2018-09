Huawei Mate 20: So stellt sich ein Designer das Flaggschiff vor

Auf der IFA 2018 haben wir das Huawei Mate 20 leider noch nicht zu Gesicht bekommen. Die Enthüllung wird erst am 16. Oktober 2018 stattfinden. Doch schon jetzt gibt es einige Hinweise auf das Design des Smartphones. Darauf basierend ist das Konzept-Video über diesem Artikel entstanden.

Die von Concept Creator veröffentlichte Design-Studie soll laut der Beschreibung auf YouTube ausdrücklich das Huawei Mate 20 darstellen. Trotzdem trägt das gezeigte Gerät eine Triple-Kamera auf der Rückseite, die angeblich nur die Pro-Variante erhalten soll. Das Video zeigt die drei Linsen mitsamt Blitz in einem Quadrat-Design. Schon mehrere Gerüchte deuten auf diese Anordnung der Objektive hin.

Eine Notch wie ein Wassertropfen

Unterhalb der Hauptkamera sitzt ein Fingerabdrucksensor. Das würde einerseits zu den Renderbildern passen, die Ende August 2018 aufgetaucht sind und als Erstes die bereits erwähnte Triple-Kamera zeigten. Anderseits soll das Huawei Mate 20 (Pro) bereits auf der IFA 2018 aufgetaucht sein – und auf den entsprechenden Fotos fehlt von dem Fingerabdrucksensor jede Spur.

Die bisherigen Vorhersagen zur Notch des Huawei Mate 20 hat Concept Creator ebenfalls berücksichtigt. In dem Video fällt diese deutlich kleiner aus als beim P20 Pro oder auch dem von uns bereits getesteten Huawei Mate 20 Lite. Denn der Hersteller soll angeblich auf eine kleinere Aussparung setzen, die von der Form her einem Wassertropfen ähnelt – und an das Essential Phone erinnert. Mit diesem Design dürfte an den Seiten mehr Platz für die Anzeige von Bildschirminhalten bleiben.