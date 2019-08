Huawei Mate 30: Ihr könntet den Akku sehr schnell aufladen – ohne Kabel

Das Mate 20 (Bild) unterstützt bereits kabelloses Laden, der Nachfolger soll in diesem Punkt aber deutlich schneller sein

Huawei will Handy laden ohne Kabel noch attraktiver machen: Ihr sollt den Akku des Huawei Mate 30 via Wireless Charging sehr schnell aufladen können. Es winkt ein Rekord.

Kabelloses Laden ist ein praktisches Feature. Bislang hat die Funktion allerdings einen Nachteil: Ihr müsst im Vergleich zur kabelgebundenen Variante mit Geschwindigkeitseinbußen vorliebnehmen. Das Huawei Mate 30 und ihr Pro-Modell wollen den Minuspunkt ausmerzen und drahtloses Laden mit 25 Watt ermöglichen, wie TechRadar berichtet.

Huawei Mate 30: Rekord in Reichweite

Damit ihr das Feature auch in der Praxis nutzen könnt, benötigt ihr allerdings ein entsprechendes Ladegerät. Für ein solches Gadget hat der Hersteller nun offenbar auch schon eine FCC-Zertifizierung (Federal Communications Commission) erhalten, berichtet Huawei Central.

Die Ladematte mit der Modellnummer CP61 wird Huawei mutmaßlich mit der Mate-30-Serie veröffentlichen. Sie soll sogar einen Output von 30 Watt ermöglichen. Vielleicht ist das Feature des Smartphones also sogar noch ein bisschen flotter als bisher vermutet. Das Gadget jedenfalls würde doppelt so viel Leistung bieten wie das Vorgängermodell (CP60). Dieses präsentierte der Hersteller damals gemeinsam mit dem Huawei Mate 20.

Es scheint in jedem Fall alles darauf hinauszulaufen, dass sich die Mate-30-Serie bald einen Rekord schnappt. Diesen hält bisher das Xiaomi Mi 9, das ihr mit 20 Watt kabellos aufladet. Beim Galaxy Note 10+ sind es dagegen nur 15 Watt; was allerdings auch kein allzu schlechter Wert ist. Zum Vergleich: Die meisten Smartphones laden via Kabel mit 25 Watt.

Event bereits Mitte September?

Allzu lange müsst ihr auf die Auflösung des Rätsels auch nicht warten. Die Präsentation des Huawei Mate 30 und das Mate 30 Pro erfolgt angeblich bereits am 19. September 2019. Das Smartphone hat dann angeblich den Top-Chipsatz Kirin 990 mit an Bord. Das Pro-Modell könnte zudem auf ein Bullauge setzen: Der Hersteller bringt die Kamera offenbar in einer runden Aussparung unter. Zwei der Linsen sollen sogar mit 40 MP auflösen; das primäre Objektiv und ein Weitwinkel-Objektiv.