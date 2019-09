Huawei Mate 30 Pro Kamera soll gegen P30 Pro nicht ankommen

Die heiße Phase vor der Präsentation des neuen Huawei Mate 30 ist eingeleitet. Es sind noch weniger als drei Tage bis zur Vorstellung am Donnerstag in München und es scheinen alle paar Stunden neue Leaks zu dem Top-Smartphone aus China durch das Netz zu schwirren. Jetzt soll ein Foto zeigen: Die Kamera des Huawei Mate 30 Pro könnte in einem Aspekt nicht gegen die des P30 Pro ankommen.

Slashleaks veröffentlichte auf Twitter ein Bild vom mutmaßlichen Datenblatt des Mate 30 Pro, auf dem auch die Kameraspezifikationen zu sehen sind. Das neue Flaggschiff soll einen 40-Megapixel-Sensor eingebaut haben – den auch der Vorgänger Mate 20 zu bieten hat – sowie ein 40-Megapixel-Superweitwinkel- und ein 8-Megapixel-Teleobjektiv. Außerdem soll ein ToF-Sensor verbaut sein. Auf den ersten Blick eine ordentliche Ausstattung, die viel Foto-Spaß verspricht.

Passendes Produkt Huawei P30 Pro

Entscheidender Nachteil des Mate 30 Pro gegenüber dem P30 Pro

Doch wir erinnern uns: Das Huawei P30 Pro kann auf einem Gebiet tatsächlich mehr. Das Smartphone kann mit der eingebauten Periskop-Zoom-Kamera bis zu 50-mal vergrößern. Beim Mate 30 scheint Huawei auf dieses Feature zu verzichten. Laut Giga könne der mit Spannung erwartete Nachfolger des Mate 20 dadurch voraussichtlich "nur" einen Fünffach- oder Zehnfach-Zoom bieten.

Auch wenn ihr auf das einzigartige Zoom-Erlebnis eines P30 Pro beim Mate 30 Pro verzichten müsst, falls sich der Leak bewahrheitet, hat auch das neue Smartphone sicherlich seine Vorteile zu bieten. Das anstehende Flaggschiff könne extrem schnell Fotos schießen. So soll das Mate 30 Pro auf 7.680 Bilder pro Minuten kommen, während die Konkurrenz 960 Bilder pro Minute schießt.

EMUI 10: Was das geleakte Datenblatt noch verraten soll

Das kursierende Foto des Huawei Mate 30 Pro Datenblatts soll aber nicht nur mehr zur Kamera des Top-Smartphones verraten. Was sonst noch in dem Mate 30 Pro stecken soll:

ein Kirin 990 Prozessor

4.500 mAh Akkukapazität

40 Watt Schnellladefunktion

27 Watt kabelloses Schnelladen

Auch spannend: Laut Slashleak soll das Gerät unter EMUI 10 laufen, das auf Android 10 basiert – trotz Handelsstreit zwischen USA und China sowie dem Entzug der Google-Lizenz. Ob das alles wirklich so stimmt, werden wir wohl erst am Donnerstag erfahren, wenn wir für euch live bei der Vorstellung des Mate 30 Pro dabei sind.