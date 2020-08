Wie viel Huawei steckt in künftigen Smartphones des Unternehmens? Das Huawei Mate 40 könnte das Ende einer Ära markieren, denn der Hersteller hat zunehmend Probleme durch den Handelsstreit mit den USA. Dieser soll sich negativ auf die Chip-Produktion auswirken.

Noch bis zum 15. September 2020 könnten Huaweis Zulieferer Kirin-Chipsätze produzieren, berichtet die Associated Press. Dann trete das Handelsembargo in Kraft, dass es Unternehmen verbietet, US-Technologie für Produkte zu verwenden, die für Huawei bestimmt sind. CEO Richard Yu sagte auf einer Konferenz, dass die Zulieferer bis zum 15. Mai Aufträge angenommen haben und bis Mitte September produzieren dürfen.

Weniger Vielfalt auf dem Chip-Markt

Das Resultat könnte laut Yu nachhaltige Auswirkungen auf die ganze Branche haben: "Dieses Jahr könnte es die letzte Generation an Kirin-High-End-Chipsätzen von Huawei geben." Somit könnte das Huawei Mate 40 das letzte Smartphone sein, in dem hauseigene Chips zum Einsatz kommen. Die Voraussetzung dafür ist, dass der Handelsstreit anhält.

Das Huawei Mate 40 wird voraussichtlich im September 2020 erscheinen. Somit hätten die Zulieferer von Huawei theoretisch genügend Zeit, die dafür benötigten Prozessoren im Vorfeld herzustellen. Doch schon für das Huawei P50, das voraussichtlich im Frühjahr 2021 erscheint, müsste sich das Unternehmen nach Alternativen umsehen. Vermutlich führt dann kaum ein Weg an Branchen-Riese Qualcomm vorbei, der für seine Snapdragon-Chips bekannt ist.

Huawei Mate 40: Guter Chip = gute Fotos

Huaweis Flaggschiffe zeichnen sich vor allem durch hervorragende Kameras aus. In diesem Punkt dürfte auch das Huawei Mate 40 keine Ausnahme darstellen. Für sehr gute Fotos ist nicht nur die Hardware bedeutsam; gerade in der Smartphone-Fotografie kommt auch den Chipsätzen eine hohe Bedeutung zu. Sowohl Chip-Leistung als auch die Abstimmung zwischen Hard- und Software ist wichtig – und hier hat Huawei in den letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. Doch das Huawei Mate 40 soll auch insgesamt ein sehr leistungsstarkes Smartphone werden.

Es wird sich zeigen, ob das Huawei Mate 40 tatsächlich eine Ära beendet. Vielleicht ist der Handelsstreit zwischen China und den USA schon Anfang 2021 beendet – sofern der potenzielle Nachfolger von Donald Trump in diesem Bereich auf Deeskalation setzt. Trotzdem dürfte dadurch eine Lücke entstehen, die das Huawei P50 betrifft.