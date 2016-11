Huawei Mate 9: Das sind die neuen Features von EMUI 5

Mit dem Huawei Mate 9 hat der chinesische Hersteller auch eine neue Version der Emotion UI vorgestellt, kurz: EMUI. Die fünfte Version dieser Benutzeroberfläche läuft auf Basis von Android 7.0 Nougat und kommt mit einigen Veränderungen daher, um Euch die Bedienung des Smartphones zu erleichtern, wie AndroidAuthority berichtet.

Nutzer von EMUI 5 profitieren so von der Möglichkeit, frei wählen zu können, ob ihre Apps allesamt auf dem Homescreen oder aber im App-Drawer zu finden sein sollen. Letzterer kann wie üblich über ein Icon auf dem Homescreen geöffnet werden. Die Wahl zwischen den beiden Optionen trefft Ihr mit einem einfachen Schalter in den Einstellungen des Huawei Mate 9. Verbesserungen hat Huawei aber auch an den Animationen vorgenommen.

Treffsicher mit Miss-Touch

Einige Animationen beim Huawei Mate 9 sollen im Vergleich zum Vorgänger-Modell nämlich deutlich kürzer sein. Auch dadurch fühlt sich die allgemeine Bedienung womöglich etwas schneller und fließender an. Verkürzt wurde beispielsweise die Animation beim Entsperren des Smartphones. Nachgebessert wurde also an den Stellen, wo Zeit ein wichtiger Faktor ist. Die Geschwindigkeit soll übrigens nach Monaten der Benutzung sogar noch zunehmen können: Die EMUI 5 soll einen Algorithmus enthalten, der Euer Nutzerverhalten auswertet und das Ressourcenmanagement des Smartphones optimiert.

Um Vertippern vorzubeugen, besitzt EMUI 5 auch eine Art "Miss-Touch"-Feature. Bedeutet: Das Huawei Mate 9 soll erkennen, sobald Ihr eine Eingabe auf dem Touch-Screen unabsichtlich ausgeführt habt. Wie gut diese Funktion in der Praxis funktioniert, muss sich allerdings erst noch zeigen. Einen ersten Eindruck vermittelt Euch bereits unser Hands-On. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob die Benutzeroberfläche auch für ältere Huawei-Geräte zur Verfügung gestellt wird.