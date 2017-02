Huawei Mate 9 erhält Update mit 10-fachem Kamera-Zoom in Deutschland

Bildausschnitte deutlich stärker vergrößern: Das Huawei Mate 9 erhält hierzulande derzeit ein Update, das die Zoom-Fähigkeiten der Kamera deutlich erweitert. Außerdem soll die neue Firmware Sicherheits-Patches und eine allgemeine Verbesserung der Performance mitbringen.

Das Update für das Huawei Mate 9 trägt die Kennnummer MHA-L29C432B156 und ist auch in Deutschland erhältlich, wie Caschys Blog berichtet. Die Firmware umfasst 425 MB und bringt unter anderem den zehnfachen Zoom auf das Top-Smartphone von 2016. Wenn Ihr das neue Feature nutzen wollt, müsst Ihr allerdings in den Einstellungen der Kamera-App die Auflösung verringern: Um den 10-fachen digitalen Zoom nutzen zu können, darf die Auflösung für Fotos höchstens 12 MP betragen. Bei der Auflösung von 20 MP soll das erweiterte Zoomen nicht funktionieren.

Bessere Performance

Die neue Firmware für das Huawei Mate 9 beinhaltet außerdem Googles Sicherheitsupdate für Januar 2017. Zudem soll mit der Aktualisierung die Drawer-Ansicht verbessert werden. Weiterhin bringt die Software angeblich eine Entlastung des Prozessors mit, wodurch die Performance insgesamt verbessert werden soll.

Das im November 2016 erschienene Huawei Mate 9 ist seit Februar dieses Jahres auch bei uns in der beliebten Farbe Schwarz erhältlich. Das Update mit dem zehnfachen Kamera-Zoom erschien bereits Ende Dezember in Asien – nun dürfen sich also auch Nutzer in Deutschland über die neue Kamera-Funktion freuen. Wenn Ihr noch über den Kauf des Top-Smartphones nachdenkt, kann Euch unser umfangreicher Testbericht als Entscheidungshilfe dienen, der auch ein Video enthält.