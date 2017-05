Huawei Mate 9 erscheint in zwei neuen Farben: So sehen sie aus

Das Huawei Mate 9 gibt es bald auch in Blau und Rot

Das Huawei Mate 9 ist etwa seit einem halben Jahr auf dem Markt und der Hersteller erweitert nun die Farbauswahl. Zu den erhältlichen Farbvarianten, die allesamt vergleichsweise unauffällig gehalten sind, stoßen zwei etwas buntere Optionen.

Aktuell ist das Huawei Mate 9 in sieben verschiedenen Farben erhältlich, wobei die Auswahl je nach Anbieter und Region stark variieren kann. Zu den aktuell verfügbaren Farben zählen neben Schwarz, Obsidian-Schwarz, Grau, Silber und Weiß auch Braun und Gold. In China hat Huawei diese Farbpalette nun um das etwas ins Pink verlaufende "Agate Red" und das leicht graue "Topaz Blue" erweitert. Erste Bilder von den Smartphones sind bei Händler Priceraja aufgetaucht.

Release in weiteren Ländern möglich

Sowohl das rote als auch das blaue Huawei Mate 9 sollen ab dem 14. Mai 2017 in China zum selben Preis angeboten werden wie die bisher verfügbaren Modelle. Bis auf die Farbe unterscheiden sich die neuen Geräte nicht von den bereits erhältlichen Ausführungen des Premium-Smartphones.

Ob Huawei das Mate 9 in den neuen Farben Rot und Blau auch in Deutschland anbieten wird, ist zurzeit unklar. Der chinesische Hersteller hat beide Farboptionen bislang nur für China angekündigt. Sollten die Geräte auch nach Deutschland kommen, dürfte dies aber vermutlich noch eine Weile dauern, da das Huawei Mate 9 auch in einigen der anderen Farben hierzulande noch nicht verfügbar ist.