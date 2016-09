Huawei Mate 9: Hersteller plant Pressekonferenz Anfang November

Bis zur Präsentation des Huawei Mate 9 wird noch ein knapper Monat vergehen: Das chinesische Unternehmen hat nun zu einer Pressekonferenz eingeladen, die am 3. November 2016 stattfinden soll. In München wird das neue Vorzeigemodell der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden.

So haben Pressevertreter eine E-Mail von Huaweis CEO Richard Yu erhalten, in der sie zu dem Event Anfang November eingeladen werden, berichtet AndroidAuthority. Da Yu eine Vorliebe für solche Veranstaltungen habe, sei seine Anwesenheit ein Hinweis darauf, dass tatsächlich ein High-End-Gerät vorgestellt wird – dabei handele es sich höchstwahrscheinlich um das Huawei Mate 9. Seit der Vorstellung des Vorgängers Mate 8 ist dann fast genau ein Jahr vergangen.

Release ebenfalls im November

Gerüchten zufolge soll das Huawei Mate 9 schon ab dem 8. November 2016 erhältlich sein – was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Hersteller das High-End-Smartphone tatsächlich am 3. November in München im Gepäck hat. Voraussichtlich wird das Gerät zum Release in vier unterschiedlichen Versionen angeboten: mit 4 oder 6 GB RAM und 64, 128 oder sogar 256 GB internem Speicherplatz.

Das Huawei Mate 9 soll vom Kirirn 960 angetrieben werden und einen Bildschirm besitzen, der in der Diagonale stolze 5,9 Zoll misst. Auf der Rückseite verfügt das Phablet voraussichtlich über eine Dual-Kamera, die eine optische Bildstabilisierung bietet und wie beim Huawei P9 in Kooperation mit Leica entwickelt wurde. Zur Ausstattung soll außerdem ein Irisscanner sowie ein USB-C-Port gehören; eine Schnellladevorrichtung ist ebenfalls im Gespräch. Die Preise für das Top-Smartphone sollen sich zum Markstart zwischen 509 und 1108 Dollar bewegen. Näheres erfahren wir vermutlich in knapp vier Wochen, wenn Huawei das Gerät offiziell vorstellt.