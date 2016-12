Huawei Mate 9 landet im DxOMark-Kamera-Test zwischen iPhone 6s und iPhone 7

Es tut sich wieder etwas in der Smartphone-Bestenliste von DxOMark: Mit dem Huawei Mate 9 ist nun ein weiteres Gerät auf den fünften Platz des Kamera-Gesamtvergleichs vorgerückt. Dabei handelt es sich um die beste Platzierung, die Huawei bisher mit einem Smartphone erreichen konnte.

Die Kamera-Experten von DxOMark haben das Huawei Mate 9 in vielen verschiedenen Situationen sehr genau unter die Lupe genommen und am Ende steht ein großes Lob für den Hersteller: Mit 85 Zählern liegt das neue High-End-Phablet von Huawei ganze fünf Punkte vor dem Huawei P9, das mit 80 Punkten bereits eine ordentliche aber nicht ganz so hohe Platzierung erreichen konnte.

Bessere Fotos als Videos

Bei einem Blick auf die Konkurrenzgeräte mit einer ähnlichen Punktzahl wie das Huawei Mate 9 wird aber deutlich: Huawei ist nun auch im Premium-Segment der Smartphone-Kameras angekommen. Das High-End-Phablet des chinesischen Herstellers liegt gleichauf mit dem LG V20, das bislang noch nicht für Deutschland angekündigt wurde. LG G5, iPhone 7 und das Galaxy S6 Edge liegen nur einen Punkt weiter vorne. Knapp hinter dem Mate 9 folgen das iPhone 6s Plus und beispielsweise auch das Nexus 6P.

Die Tester von DxOMark heben in ihrem Urteil besonders die gute Detailgenauigkeit und die ordentliche Belichtung hervor. Kleinere Schwächen wurden aber bei mäßigem Umgebungslicht festgestellt. Insgesamt konnte das Huawei Mate 9 im Foto-Test mehr Punkte erreichen als im Video-Test. Auch im CURVED-Test konnte die Kamera im Huawei-Smartphone überzeugen und sogar den dritten Platz erobern.