Huawei Mate 9 Porsche Design: Günstigeres Modell angeblich in Planung

Neben der herkömmlichen Ausführung hat Hersteller Huawei das Mate 9 auch in einer Porsche Design-Variante vorgestellt. Der Unterschied zwischen den Modellen wird nicht nur durch die Optik und Technik, sondern besonders durch den Preis deutlich: Ganze 1395 Euro werden für diese Special Edition fällig. Angeblich soll der chinesische Hersteller aber an einer weiteren 5,5-Zoll-Variante arbeiten – die zu einem günstigeren Preis in den Handel kommen soll.

Wie GSMArena berichtet, könnte das Porsche Design-Modell auch in einer erschwinglicheren Variante "für die breite Masse" erscheinen, die womöglich sogar weniger als die Standardausführung des Mate 9 kostet. Dies will das polnische Magazin "Komputer Swiat" auf der Smartphone-Präsentation in München von einem Huawei-Repräsentanten erfahren haben. Angeblich sei ein entsprechendes Modell bereits in Arbeit.

Abstriche bei der Display-Auflösung?

Während das Standard-Huawei Mate 9 ein 5,9-Zoll-Display besitzt, schrumpft dieses beim Porsche Design-Modell auf eine Bildschirmdiagonale von 5,5 Zoll, bietet dafür aber eine 2K-Auflösung. Ebenfalls an Bord sind ganze 6 GB RAM statt 4 GB Arbeitsspeicher und üppige 256 GB Speicherplatz. Optisch kommt das Gerät im Aluminiumgehäuse mit einem Edge-Screen daher – im Hands-On hat uns das Gerät an Samsungs Galaxy S7 Edge erinnert.

Von der Porsche Design-Variante sollen für das angeblich kommende Modell die randlosen Display-Seiten, das Design und die Bildschirm-Größe übernommen werden. Ob bei einem deutlich günstigeren Preis beispielsweise erneut ein 2K-Display zum Einsatz kommt, lässt sich nicht klar sagen. Ein Downgrade auf Full HD erscheint an dieser Stelle zunächst wahrscheinlicher. Sollte ein an das Porsche Design-Modell angelegtes Huawei Mate 9 auf den Markt kommen, wäre dies laut der Quelle frühestens Ende 2016 oder im Frühjahr kommenden Jahres der Fall. Schon bald könnte es also handfeste Informationen geben.