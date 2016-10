Huawei Mate 9: TV-Spot deutet lange Akkulaufzeit an

Das Huawei Mate 9 könnte Durchhaltevermögen besitzen: Lange ist es nicht mehr hin, bis Huawei am 3. November 2016 in München eine Präsentation abhält. Erwartet wird die offizielle Vorstellung des Mate 9, das bereits auf einem geleakten Pressebild zu sehen sein soll. Nun hat das chinesische Unternehmen in den Niederlanden einen kurzen TV-Spot veröffentlicht, der Hinweise auf die zu erwartende Akku-Leistung des Phablets gibt.

Das Thema der Werbekampagne lautet übersetzt: "Smartphone-Ägernisse". In dem Spot sehen wir verschiedene Personen, die in einem Interview ihre Meinung zum Thema Smartphones und Akkus preisgeben – oder was sie am meisten daran nervt. Einstimmig heißt es: Aktuelle Geräte haben eine viel zu kurze Laufzeit und der Energiespeicher entleert sich zum Teil rapide. Mit der Einbindung dieser Aussagen könnte Huawei eine besonders lange Akkulaufzeit für das Mate 9 andeuten.

Neue Schnellladetechnologie an Bord?

Einige Antworten im Video beschäftigen sich aber auch mit dem Aufladen eines Smartphones. Kernaussage ist hier, dass es viel zu lange dauert, bis ein Mobilgerät wieder vollständig geladen ist. Ein Interview-Partner spricht sogar von mehreren Stunden. Denkbare wäre deshalb eine neue Schnellladetechnologie für das Huawei Mate 9. Schon im August 2016 gab es Gerüchte über ein Feature mit dem Namen "SuperCharge". Huawei soll schon seit Längerem an einer Technologie arbeiten, durch die beispielsweise ein 3000-mAh-Akku in fünf Minuten zur Hälfte aufgeladen werden kann.

Angeblich besitzt das Huawei Mate 9 den High-End-Chipsatz Kirin 969 sowie 4 oder 6 GB RAM. Je nach Modell sollen 63, 128 oder 256 GB Speicherplatz verbaut sein, eine Dual-Kamera auf der Geräterückseite sei auch Bestandteil des Smartphones. Mehr wissen wir, wenn Huawei seine Präsentation in München abhält, die laut des TV-Spots unter dem Motto "One Step Ahead" laufen wird – wie es auch schon durch zuvor veröffentlichte Teaser angedeutet wird. Wir sind gespannt, ob der chinesische Hersteller der Konkurrenz wirklich "einen Schritt voraus" ist.