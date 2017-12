Huawei Mate 9: Update auf Android Oreo erreicht Deutschland

Nun ist es offenbar auch in Deutschland so weit: Für das Huawei Mate 9 wird das Update auf Android Oreo verteilt. Dieses bringt einige neue Features für das Smartphone mit. Damit rollt die neue Version hierzulande nur kurze Zeit später als in China aus.

Die ersten Nutzer in anderen Regionen haben das Update auf Android Oreo für das Huawei Mate 9 erst Anfang Dezember 2017 erhalten. Somit ist Deutschland wohl nur kurze Zeit später dran. Ihr könnt die Aktualisierung über die HiCare-App des Herstellers vornehmen, wie Huawei.blog berichtet. Falls ihr die neue Version schon angezeigt bekommt, der Aktualisierungs-Button jedoch ausgegraut ist, müsst ihr euch noch etwas gedulden, ehe ihr an der Reihe seid.

Schneller, sicherer praktischer

Mit Android Oreo erhält das Huawei Mate 9 ebenso die Benutzeroberfläche EMUI 8.0. Zu den neuen Funktionen zählt ein Schnellzugriff für Aktionen, die ihr häufig benötigt. Diese lassen sich auf dem Homescreen des Smartphones als Verknüpfung ablegen. Es wurden auch mehrere Optimierungen vorgenommen, die Stabilität, Geschwindigkeit und Sicherheit verbessern. Huawei zufolge führt das Gerät zudem einen Neustart nun schneller durch.

Eine weitere nützliche Verbesserung betrifft ein Feature, das Falscheingaben erkennt: Nun soll das Huawei Mate 9 noch besser erkennen können, ob ihr den Touchscreen während der Benutzung unabsichtlich berührt habt. Grund zur Freude dürfte auch eine Neuerung bei der Bluetooth-Funktion bieten: Ihr könnt nach dem Update zwei Geräte gleichzeitig mit dem Smartphone verbinden.