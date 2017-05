Huawei MateBook X vorgestellt: Konkurrenz für MacBook und Surface-Laptop

Das Huawei MateBook X wurde offiziell enthüllt: Mit dem Gerät steigt der chinesische Hersteller auch in den Notebook-Markt ein. Ausgestattet ist est mit einem flotten Intel-Prozessor. Zudem hat Huawei die Neuauflage eines bereits erhältlichen Hybriden angekündigt.

Das Huawei MateBook X ist das erste Notebook von Huawei. Der Pressemitteilung zufolge zeichnet sich das Gerät durch eine sehr geringe Tiefe aus – wie die MacBook-Air-Reihe von Apple. Zusammengeklappt kommt das Huawei-Notebook gerade mal auf eine Höhe von 12,5 mm. Für einen USB-C-Anschluss reicht diese Dicke aber aus, über den das Gerät auch aufgeladen wird. Wie schon bei vielen Smartphones von Huawei ist im MateBook X ein Fingerabdrucksensor vorhanden, über den sich das Gerät entsperren lässt. Ebenfalls an Bord ist eine Frontkamera, die allerdings nur mit 1 MP auflöst.

Kaum Display-Ränder

Zu den Besonderheiten des Huawei MateBook X gehört das Display, das über eine Bildschirmdiagonale von 13,3 Zoll verfügt und in 2K (2160 x 1440 Pixel) auflöst. Die Ränder sind mit 4,4 mm sehr schmal, sodass das IPS-Panel 88 Prozent der Vorderseite einnimmt. Im Inneren des Notebookos werkelt ein Intel i5-7200U. Der Prozessor besitzt eine Taktrate von 2,5 GHz, die sich im Boost-Modus auf 3,1 GHz erhöht. Für die Grafik ist die GPU Intel HD Graphic 620 enthalten. Dem Chipsatz stehen 8 GB RAM zur Seite, an Speicherplatz bietet das Notebook 256 GB. Für die mobile Energieversorgung ist ein 5449 mAh-Akku vorhanden.

Das MateBook X kommt Ende Juni 2017 mit Windows 10 als Betriebssystem in den Handel. Zum Marktstart ist es in Grau erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 1399 Euro. Huawei bietet als Zubehör eine Bluetooth-Maus und eine Tasche an, für die jeweils 34,99 Euro fällig werden. Neben seinem ersten Notebook hat Huawei auch das MateBook E vorgestellt. Hierbei handelt es sich um die Neuauflage des Hybrid-Tablets MateBook, der 2016 auf den Markt gekommen ist. Welchen Eindruck die Geräte hinterlassen, könnt Ihr in Kürze unseren Hands-on-Berichten entnehmen.